Junge stürzt aus 131 Meter hohem Freifallturm in den Tod

Orlando

In einem Touristenviertel in Orlando im US-Staat Florida ist ein 14 Jahre alter Junge aus einem Freifallturm zu Tode gestürzt. Bei den Rettungsdiensten ging am Donnerstagabend (Ortszeit) ein Notruf aus dem Viertel Icon Park ein, wonach der Junge aus dem Free Fall Ride fiel. Er wurde in ein Krankenhaus gebracht, wo er starb, wie die Behörden mitteilten. Details über das Unglück wurden nicht bekannt.

Der Park bezeichnet seine Attraktion mit 131 Metern als den höchsten frei stehenden Freifallturm der Welt. Bei einer Fahrt werden 30 Fahrgäste in die Luft gehoben und stürzen dann mit einer Geschwindigkeit von mehr als 120 Kilometer pro Stunde in die Tiefe.

Der Verkaufsdirektor der Eigentümerfirma Slingshot Group, John Stine, zeigte sich erschüttert über das Unglück. Er sprach den Angehörigen des Jungen sein Mitgefühl aus. Das Fahrgeschäft und ein weiteres der Slingshot Group wurden geschlossen. Zuvor gab es nach Angaben Stines keine Probleme mit dem Turm.

RND/AP