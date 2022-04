Berlin

Das aktuelle Kalenderblatt für Donnerstag, den 21. April 2022: Was geschah heute, wer wurde geboren, wer ist gestorben? Die Ereignisse in der Übersicht.

Kalenderblatt: Donnerstag, 21. April 2022

16. Kalenderwoche, noch 254 Tage bis zum Jahresende

Sternzeichen: Stier

Namenstag: Anselm, Konrad

Historie: Was ist am 21. April passiert?

Ein Rückblick in die Geschichte kann die Sicht auf die Gegenwart schärfen. Welche Ereignisse fanden am 21. April statt?

2020 – Die Saison in der 1. und 2. Handball-Bundesliga (HBL) wird wegen der Coronavirus-Pandemie abgebrochen. Tabellenführer THW Kiel wird zum deutschen Meister gekürt.

2019 – Der Schauspieler Wolodymyr Selenskyj wird mit 73 Prozent der Stimmen zum Präsidenten der Ukraine gewählt. Er tritt sein Amt als Nachfolger von Petro Poroschenko am 20. Mai an.

2017 – Als Soldaten verkleidete Talibankämpfer töten bei einer Attacke auf eine afghanische Militärbasis bei Masar-i-Scharif mindestens 140 Soldaten.

2012 – Borussia Dortmund wird zum achten Mal deutscher Fußball-Meister. Zwei Spieltage vor Saisonende macht die Mannschaft ihren Titelgewinn durch einen Sieg gegen Mönchengladbach perfekt. Zum vorerst letzten Mal wandert die Meisterschale nicht zu den Bayern nach München.

2002 – Die SPD büßt nach dramatischen Stimmenverlusten bei der Landtagswahl die Macht in Sachsen-Anhalt ein. CDU und FDP sind die großen Sieger der Wahl. Wolfgang Böhmer (CDU) kann Reinhard Höppner (SPD) als Ministerpräsidenten ablösen.

1997 – Eine amerikanische Pegasus-Rakete startet von Gran Canaria zur ersten Weltraumbestattung ins All. Die Asche von 24 Menschen befindet sich an Bord, darunter die des Fernsehproduzenten Gene Roddenberry („Star Trek“).

1989 – Die Firma Nintendo bringt die tragbare Spielekonsole „Game Boy“ auf den japanischen Markt.

1967 – In Griechenland putscht das Militär unter Oberst Georgios Papadopoulos. Rechtsgerichtete Obristen errichten eine Militärdiktatur, die erst 1974 zusammenbricht.

1782 – Mit der Errichtung einer traditionellen Stadtsäule erhebt der König Rama I. das Dorf Bangkok zur neuen Hauptstadt von Siam (heute Thailand).

Wer wurde am 21. April geboren?

Prominente Geburtstage am 21. April:

1996 – Luisa Neubauer (26), deutsche Klimaschutzaktivistin und Geographin, bekannt durch die Proteste der Klimabewegung Fridays for Future.

1992 – Isco (30), spanischer Fußballspieler, Nationalspieler, Real Madrid seit 2013

1947 – Iggy Pop (75), amerikanischer Punksänger, Band The Stooges („Lust for Life“, „I Wanna Be Your Dog“)

1926 – Königin Elizabeth II. (96), britische Königin seit 1952, Staatsoberhaupt des Vereinigten Königreichs von Großbritannien und Nordirland sowie einiger anderer Commonwealth-Staaten

1922 – Alistair MacLean, britischer Schriftsteller („Agenten sterben einsam“, „Nacht ohne Ende“), gest. 1987

Wer ist am 21. April gestorben?

Prominente Todestage am 21. April:

2021 – Thomas Fritsch, deutscher Schauspieler („Das schwarz-weiß-rote Himmelbett“, „Rivalen der Rennbahn“), geb. 1944

2012 – Heinz Jentzsch, deutscher Galopptrainer, achtmaliger Gewinner des Deutschen Derbys, geb. 1920

RND/mit Material der dpa