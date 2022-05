Berlin

Das aktuelle Kalenderblatt für Mittwoch, den 4. Mai 2022: Was geschah heute, wer wurde geboren, wer ist gestorben? Die Ereignisse in der Übersicht.

Kalenderblatt: Mittwoch, 4. Mai 2022

18. Kalenderwoche, 124. Tag des Jahres, noch 241 Tage bis zum Jahresende

Sternzeichen: Stier

Namenstag: Florian, Guido

Historie: Was ist am 4. Mai passiert?

Ein Rückblick in die Geschichte kann die Sicht auf die Gegenwart schärfen. Welche Ereignisse fanden am 4. Mai statt?

2020 – Auf einer Online-Geberkonferenz für die Suche nach Impfstoffen und Medikamenten gegen das Coronavirus und andere Krankheiten werden 7,4 Milliarden Euro gesammelt. Deutschland steuert 525 Millionen Euro bei.

2019 – In Bangkok wird Maha Vajiralongkorn formell zum König von Thailand gekrönt. Die Feierlichkeiten dauern drei Tage. Der 66-Jährige amtiert bereits seit zweieinhalb Jahren als König und trägt jetzt den Namen Rama X.

2017 – Der britische Prinzgemahl Philip (95) geht nach fast 70 Jahren an der Seite der Queen in den Ruhestand. Vom Herbst an werde er keine öffentlichen Verpflichtungen mehr wahrnehmen, heißt es in einer Mitteilung des Buckingham-Palasts.

2007 – Ein Tornado verwandelt die Kleinstadt Greensburg im US-Bundesstaat Kansas binnen weniger Minuten in ein riesiges Trümmerfeld. 95 Prozent aller Häuser werden zerstört. Mindestens 11 Menschen sterben.

2004 – Air France und KLM fusionieren zum größten europäischen Luftfahrtkonzern. Beide Fluggesellschaften behalten ihren Namen unter einer gemeinsamen Holding.

2002 – Im nigerianischen Kano stürzt eine Maschine der einheimischen Fluggesellschaft EAS auf die Stadt. 75 Menschen am Boden und 74 Insassen des Flugzeugs sterben.

2000 – Der als Liebesbrief getarnte Computer-Virus „I love you“ verbreitet sich über die E-Mail-Programme des Software-Herstellers Microsoft und richtet weltweit Schäden in Milliardenhöhe an.

1994 – Israels Ministerpräsident Izchak Rabin und PLO-Chef Jassir Arafat unterzeichnen in Kairo das Autonomieabkommen für Gaza und Jericho.

1992 – Nordkorea übergibt der Internationalen Atomenergie-Organisation IAEA eine Liste seiner Atomanlagen, aus der auch die Existenz oder Planung bislang geheim gehaltener Anlagen hervorgeht.

Wer wurde am 4. Mai geboren?

Prominente Geburtstage am 4. Mai:

1952 – Bärbel Höhn (70), deutsche Politikerin (Grüne), Ministerin für Umwelt und Landwirtschaft in Nordrhein-Westfalen 1995-2005

1952 – Vera Lengsfeld (70), deutsche Politikerin und Publizistin, Bürgerrechtlerin in der DDR, CDU-Bundestagsabgeordnete 1990-2005

1937 – Ron Carter (85), amerikanischer Jazzmusiker, Bassist (Miles Davis Quintett)

1927 – Trude Herr, deutsche Schauspielerin („Natürlich die Autofahrer“) und Sängerin („Ich will keine Schokolade“), Gründerin des Kölner Theaters im Vringsveedel, gest. 1991

1772 – Friedrich Arnold Brockhaus, deutscher Verleger, Herausgeber des „Conversations-Lexicons“, der späteren Brockhaus „Enzyklopädie“, gest. 1823

Wer ist am 4. Mai gestorben?

Prominente Todestage am 4. Mai:

2012 – Adam Yauch, amerikanischer Sänger, Songwriter und Bassist, Mitglied der Hip-Hop-Band Beastie Boys („Licensed to Ill“), geb. 1964

2002 – Rolf Pauls, deutscher Diplomat, erster bundesdeutscher Botschafter in Israel 1965 und in China 1973, geb. 1915

RND/mit Material der dpa