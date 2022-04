In der US-amerikanischen Stadt Escondido im Bundesstaat Kalifornien ist ein Mann in einer Autowaschanlage auf tragische Weise ums Leben gekommen.

Wie die örtliche Polizei mitteilte, war der 56-Jährige am vergangenen Freitag aus bislang unbekannten Gründen in der Waschstraße aus seinem Fahrzeug gestiegen. Das Auto habe sich plötzlich in Bewegung gesetzt, so dass der Mann mitgeschleift und zwischen dem Fahrzeug und der Waschanlage eingeklemmt worden sei. Die Anlage war zu dem Zeitpunkt offenbar nicht in Betrieb.

Ein weiterer Kunde, der sich an der Waschstraße aufhielt, hörte einen Alarm und verständigte daraufhin die Polizei. Als die Beamten eintrafen, war der Mann nicht mehr ansprechbar. Der 56-Jährige wurde später im Krankenhaus für tot erklärt. Die genaue Todesursache werde noch ermittelt.

„Ich bin seit 30 Jahren bei der Polizei, aber das ist das erste Mal, dass ich so etwas erlebt habe“, sagte der örtliche Polizeichef Scott Walters dem Lokalsender Fox 5.

RND/sz