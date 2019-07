Panorama Beißattacke - Kampfhunde auf 15-Jährigen gehetzt? Zwei Verdächtige festgenommen Ein Jugendlicher erlitt entstellende Gesichtsverletzungen, als sich zwei American Staffordshire Terrier auf ihn stürzten. Fie Polizei hat einen 16-Jährigen in Haft genommen. Hat er seine Kampfhunde auf das Opfer gehetzt?

Maulkorbzwang in Baden Württemberg: Zwei American Staffordshire Terrier (hier ein Hund bei einer Demonstration von Hundehaltern in Kassel) haben in Leimen einen 15-Jährigen attackiert und schwer verletzt. Quelle: Uwe Zucchi/dpa