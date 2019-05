Montreal

Was für ein Schock! In Kanada wollten junge Kinobesucher eigentlich den Kinderfilm „Pokémon: Meisterdetektiv Pikachu“ sehen. Doch dann wurden sie mit einem Horrorfilm überrascht.

Anstelle des gut gelaunten und energiegeladenen gelben Pokémon erschien der furchterregende Horrorfilm „Lloronas Fluch“ auf der Leinwand. Der hat in Deutschland eine Altersfreigabe von 16 Jahren –„ Pokémon Meisterdetektiv Pikachu“ hat dagegen eine FSK-Freigabe ab 6 Jahren bekommen. Der Horrorfilm handelt von einer Kindsmörderin, die als Dämon nach Kindern jagt.

Schon im Vorfeld hatte sich die Panne angekündigt: Anstelle von Trailern für neue Kinderfilme wurde unter anderem der nächste „Chucky“-Film angekündigt. Ein Vater kommentierte die Panne bei Twitter: „Das Kino, in dem ich bin, zeigt einen Trailer für ,Annabelle Comes Home’, bevor , Pokémon: Meisterdetektiv Pikachu’ laufen soll. Guckt weg Kinder. Oh nein.“

Auf seinem Twitter-Account berichtet der Mann davon, wie die Kinder anfingen, zu weinen. Sie wurden nach ihrer ersten erschütternden und unfreiwilligen Horror-Erfahrung in einen anderen Raum gebracht, wo dann der richtige Film gezeigt wurde.

Von RND/mat