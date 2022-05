Hannover

Ich habe den Mann nicht kommen sehen. Heute weiß ich: Kein Wunder. Er taucht mitunter ab. Und dann schlägt er eiskalt zu. Dann hat wieder ein Auto einen roten Zettel am Scheibenwischer, und sein Arbeitgeber, die Firma Loyal Parking aus Dortmund, ist um 30 Euro reicher.

In meinem Fall spielt die Geschichte auf dem Parkplatz des Turm Centers in Laatzen, einer Stadt in der Region Hannover. Dabei handelt es sich um ein paar Geschäfte vis-a-vis vom altehrwürdigen Laatzener Turm. Ein Drogeriemarkt, ein Discounter, ein Laden für günstige Klamotten, ein Fair-Kaufhaus, eine Autovermietung. Und ein Parkplatz. Und dieser Parkplatz, habe ich jetzt gelernt, ist Gold wert. Daher findet man in der Region Hannover wie überall im Land „bewirtschaftete“ Parkplätze, an Einkaufszentren in Innenstadtvierteln ebenso wie vor dem Supermarkt auf dem Dorf.

Drei bis fünf Minuten reichen

Es ist Freitagvormittag, und ich muss Windeln und Babymilch kaufen. Also fahre ich mit dem Familienauto auf den Parkplatz des Turm Centers, gehe in den Drogeriemarkt, steuere direkt auf die richtigen Regale zu. Ich muss nur kurz suchen, halte dann noch einen Moment bei den Bilderrahmen an. Am Ende bin ich vielleicht drei Minuten im Laden, vielleicht fünf. Um 9.49 Uhr, so weist es der Bon aus, verlasse ich mit zweimal Babydry, Größe 5, und zweimal Beba Junior 1 das Geschäft.

Was ich noch nicht weiß: Zwei Minuten vorher, um 9.47 Uhr, war ein Mann mit karierter Jacke und Baseballmütze an meinem Auto. Er hat ein Foto gemacht, das Kennzeichen in einen Apparat eingegeben und einen sehr langen, sehr roten Zettel sehr oft gefaltet und klitzeklein hinter meinen Scheibenwischer geklemmt. Deshalb bemerke ich den Zettel zunächst nicht und den Mann schon gar nicht. Erst an meinem nächsten Halt, der Autowaschanlage, fällt mir der Schrieb auf.

Parkscheibe vergessen? 30 Euro!

Es ist ein Gruß der Firma „Loyal Parking“, der mich über „Parkverstoß und Zahlungsaufforderung“ informiert. Das Vergehen: Ich habe vergessen, eine Parkscheibe in mein Auto zu legen. Das Bußgeld: 30 Euro. Die Sache ärgert mich, klar. Vor allem aber interessiert sie mich. Wer war der Mensch, der auf flinken Füßen zu meinem Auto gewetzt sein und in Windeseile das Ticket ausgestellt haben muss? Und wer sind die Menschen, die ihn damit beauftragt haben? Ich fahre also zurück zum Turm Center.

Auf dem Parkplatz muss ich nicht lange suchen. Der Mann in der karierten Jacke tut gerade seinen Dienst an einem silbernen Kleinwagen. „Sagen Sie mal, haben Sie mir gerade dieses Ticket verpasst“, frage ich in aller gebotenen Höflichkeit. Als Antwort hält er sein Gerät hoch, aus dem gerade wieder ein knallrotes Ticket ins Freie quillt. „Ich war keine fünf Minuten im Laden“, sage ich. „Da kann ich nix mehr machen“, sagt er.

Machen kann man nix

Und wenn er nix machen kann, kann sonst vermutlich auch keiner mehr etwas machen, sagt Egbert Wöbbecke. Der Rechtsanwalt hat sich unter anderem auf Verkehrsrecht spezialisiert. Seine Kanzlei ist nicht weit vom Turm Center in Laatzen. „Wenn über die Parkbedingungen ausreichend mithilfe von Schildern informiert wird, geht der Autofahrer einen Vertrag mit dem Unternehmen ein, sobald er parkt“, sagt Wöbbecke. Und die Schilder am Turm Center sind groß, da kann man nichts sagen. Darauf geachtet habe ich dennoch nicht – wie viele andere an diesem Vormittag, aber dazu später mehr. Ansonsten, sagt der Anwalt, hätte man mit einem Einspruch nur eine Chance, wenn das Bußgeld „sittenwidrig hoch“ wäre. Was das heißt, müsste im Einzelfall geklärt werden. Aber gemeinhin gelten 30 Euro als Obergrenze. Das alles gilt hier nicht, also zahle ich wenig später mein Bußgeld.

Aus meinem Diskurs mit dem Parkwächter wird vorher aber noch eines dieser Gespräche, bei dem man plötzlich und unabgesprochen beim Du ist, der Mann mit der karierten Jacke fängt damit an. Es ist kein Streit zwischen uns, niemand wird unflätig, ich verstehe ihn ja irgendwie und er irgendwie mich. Mir leuchtet auch ein, dass Fremdparken auf diesem Parkplatz ein Problem ist. Das Messegelände und der Messebahnhof liegen gleich nebenan, auf der anderen Seite die Stadtbahn. Dass die Einzelhändler zusehen müssen, dass ihre Kunden nicht unverrichteter Dinge wieder umdrehen, weil Dauerparker die Plätze blockieren, ist plausibel.

„Roter Teppich für die Kunden“

Aber ich habe eben nichts blockiert. Ich habe etwas gekauft und bin direkt danach wieder gefahren. „Du musst doch gesehen haben, dass ich in den Laden gegangen bin“, sage ich. „Ich bin hier Kunde.“ Das alles aber lässt den Parkwächter kalt. „Wann warst du hier? Vor einer halben Stunde? Hast du eine Ahnung, wie viele Tickets ich in der Zeit verteilt habe?“ Tja. Vielleicht liegt eben hier das Problem.

Einige Tage später erzählt mir eine Laatzenerin, sie habe am gleichen Tag wie ich auch zunächst vergessen, die Parkscheibe ins Auto zu legen. Dann aber sei ihr, auf dem Weg zum Drogeriemarkt, eine Dame entgegengekommen und habe sie daran erinnert. „Ich bin also umgedreht und habe die Scheibe ins Auto gelegt.“ Zwei Tage später sei dennoch Post gekommen: von Loyal Parking. Der Mann mit der karierten Jacke ist wirklich schnell.

Die Firma, für die er seine Tickets so leichtfüßig verteilt, sitzt in Dortmund. Das Unternehmen wirbt gegenüber Einzelhändlern damit, das leidige Problem der Dauerparker elegant aus der Welt zu schaffen. „Wir bringen Ihnen zufriedene Kunden ins Geschäft“, heißt es auf der Homepage. Und: „Mit unseren maßgeschneiderten Lösungen für Ihre Parkraumbewirtschaftung rollen Sie bereits bei der Einfahrt den Roten Teppich für Ihre Kunden aus.“ Einen roten Teppich habe ich nicht bemerkt. Eher einen ausgestreckten Mittelfinger.

Fangquoten? Provisionen? Die Firma antwortet nicht

Man würde von Loyal Parking ja gerne das eine oder andere wissen. Zum Beispiel, wie eine Dortmunder Firma auf einen Parkplatz in Laatzen kommt. Das könnte daran liegen, dass einer der Geschäftsführer laut seinem Xing-Profil auch in Immobilien macht und früher mal für die Firma gearbeitet hat, die für die Vermietung der Läden im Turm Center zuständig ist. Daher könnte er gewusst haben, welch goldenen Boden der Parkplatz im fernen Laatzen hat. Vielleicht liegt es auch daran, dass Loyal Parking in der Dortmunder Innenstadt nur gut drei Kilometer von der Eigentümerin des Turm Centers entfernt ihren Sitz hat: der Firma VK Immobilien. Vielleicht kennt man sich aus der Dortmunder Immobilienszene. Vielleicht haben beide etwas davon. Man kann das aber nur vermuten, denn auf schriftliche Anfragen reagiert weder die eine noch die andere Firma.

Was ich auch gern gewusst hätte: Arbeiten die Parkplatzwächter auf Provisionsbasis? Gibt es „Fangquoten“? Aber sie antworten ja nicht. Auch der Mann mit der karierten Jacke will zum Thema Fangquoten nichts sagen. „Aber erzähl mir doch nichts, du hast dich doch irgendwo versteckt“, sage ich. Nein, sagt er, sowas mache er nicht. „Ich kenne Kollegen, die verstecken sich im Auto. Aber ich nicht.“

Und was ist mit Kulanz? Guckt er nicht, wer in einen Laden geht und wer nicht? „Siehst du, auf wie viele Autos ich hier achten muss?“, fragt er. An diesem Freitagmorgen sind es stets so rund 30. Das ist, bei aller Liebe, nicht die Welt.

„Dann geht es nur ums Abkassieren“

Loyal Parking und VK Immobilien wollen sich zu der Sache zwar nicht einlassen, aber wer sich im Umfeld des Turm Centers umhört, lernt, dass es früher tatsächlich Probleme mit den Parkplätzen gab, bevor sie „bewirtschaftet“ wurden. Zum Beispiel ärgerten sich die Betreiber eines Heimtiermarktes darüber, dass die Parkplätze direkt vor dem Laden oft von Messegästen zugeparkt waren. Nun schätzt der Hundefutterkäufer es aber nicht, wenn er den 30-Kilo-Sack weit schleppen muss. Und dann die vielen Dauerparker.

Rechtsanwalt Wöbbecke hat auch Verständnis, dass Einzelhändler, die Probleme mit Dauerparkern haben, jemanden engagieren, der diese fernhält. „Ich kenne aber auch Discounter auf dem Dorf, die das machen“, sagt er. „Und dann geht es nur ums Abkassieren.“ Manchmal, sagt Wöbbecke, könne man Erfolg haben, wenn man ein Foto vom Parkticket und eines von einem Kassenbon einschickt, der belegt, dass man den Parkplatz als Kunde genutzt hat. Auch bei Loyal Parking soll das schon funktioniert haben, erzählt ein Kunde, wenn auch nur beim ersten Ticket. Der Mann mit der Jacke sagt mir davon nichts.

„Sie vergraulen die Kunden“

Von VK Immobilien würde ich gern wissen, was man dort von den Methoden der Dortmunder Nachbarn hält und ob sie nicht schlecht sind fürs Geschäft der Einzelhändler. Ein Kollege aus der Immobilienbranche sagt, er lasse von solchen Firmen lieber die Finger. „Zum einen vergraulen sie die Kunden.“ Zum anderen ließen sie von „ihrem“ Parkplatz nicht mehr ab, sobald sie ihn hätten. „Wenn dann zum Beispiel einer der Händler die Idee hat, vor seinem Laden Ladesäulen für Elektroautos zu installieren, lassen sie das nicht zu.“ Weil Ladesäulen viel zu viel Falschparkraum blockieren würden und nur dem Einzelhändler etwas bringen, nicht dem „Parkraumbewirtschafter“.

Am Turm Center bin ich raus

Mich aber kümmert natürlich hauptsächlich mein Knöllchen. Kann man dagegen denn wirklich gar nichts tun? „Doch“, sagt Anwalt Wöbbecke. „Sie können in die Läden gehen und sagen, dass sie hier nicht mehr einkaufen, wenn so etwas passiert.“

Also liebe Händler am Turm Center: Sorry, ich bin raus. Die Dame, die jetzt Post von Loyal Parking bekommen hat, auch. Und ein Mercedes-Fahrer, der neulich bei Ihnen ein Ticket bekommen und mir empört davon erzählt hat. Und einer, der ein anderes Mal ein Knöllchen an seinem Caddy fand. Sie haben, als hätten sie sich abgesprochen, den gleichen Satz gesagt: „Ich kaufe da nicht mehr ein.“

Von einem roten Teppich haben sie auch nichts bemerkt.

Dieser Artikel erschien zuerst in der „Hannoverschen Allgemeinen Zeitung“.

Von Felix Harbart/RND