Kondome für Gläser und Armbänder zum Schutz vor K.o.-Tropfen

Um seine Besucherinnen und Besucher vor Angriffen durch K.-o.-Tropfen zu schützen, ergreift ein Club in Mecklenburg-Vorpommern Maßnahmen. Dort kann man ab sofort Kondome für die Gläser und Testarmbänder kaufen. „Das Problem ist einfach da“, so der Geschäftsführer.

Ein Mann füllt in der gestellten Szene mehrere K.-o.-Tropfen in eine Bierflasche. Ein Club in Mecklenburg-Vorpommern ergreift wegen der Gefahr solcher Übergriffe nun Sicherheitsmaßnahmen. Quelle: Nicolas Armer/dpa