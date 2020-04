Die letzten Kreuzfahrer auf Heimatkurs

Kiel

Die Weltreise der "Astor" hatte am 15. Dezember in Hamburg begonnen. Über Südamerika, Neuseeland und Australien ging es nach Südafrika.

Auf dem Abschnitt von Australien nach Südafrika holte die Corona-Pandemie auch die "Astor" ein. Die Häfen auf der Route wurden geschlossen, ein Ausschiffen und Landgang von Passagieren untersagt.

Von Kapstadt direkt nach Bremerhaven

Am 13. März beendete die Reederei Transocean deshalb das Programm. An diesem Tag war das Schiff im Indischen Ozean mit dem Ziel Mauritius unterwegs.

Die "Astor" änderte ihren Kurs und nahm nach einem Zwischenstopp in Durban mit 371 deutschen Passagieren und 277 Crewmitgliedern Kurs auf Bremerhaven. Am 7. April durfte in Lissabon Frischwasser und Treibstoff übernommen werden.

Von da an ging es direkt nordwärts weiter nach Deutschland. Die Weltreise sollte dort ursprünglich am 15. April enden. Wie die Reederei mitteilte, gab es an Bord keine Covid-19-Erkrankungen oder Verdachtsfälle.

Am Kreuzfahrtterminal an der Colmbuskaje endete am Sonntag deshalb die Reise für die deutschen Passagiere. Sie waren 35 Tage ohne Landgang nonstop an Bord. Das ist ein Rekord der deutschen Kreuzfahrt-Geschichte.

Die 1986 bei HDW in Kiel gebaute "Astor" soll jetzt bis Ende Juli einen Aufliegeplatz ansteuern und die Zeit bis zum Neustart abwarten.

" Queen Mary 2 " ist auch noch unterwegs

Mit dem Einlaufen der "Astor" in Bremerhaven sind nur noch sechs Kreuzfahrtschiffe auf den Meeren mit Passagieren unterwegs. Dazu gehört der britische Luxusliner " Queen Mary 2", der mit über Tausend Passagieren ebenfalls noch auf der am 10. Januar in Southampton gestarteten Weltreise unterwegs ist. Am Mittwoch wird es in England zurückerwartet.

Ebenfalls auf Weltreise sind die Kreuzfahrtschiffe "Costa Deliziosa", "MSC Magnifica", "Columbus", "Pacific Princess" und "Arcadia".