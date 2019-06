Venedig

Das Kreuzfahrtschiff "MSC Opera" war kurz nach 8 Uhr beim Einlaufen in die Lagune von Venedig im Giudecca Kanal aus dem Ruder gelaufen. Das 275 Meter lange Schiff rammte daraufhin am Kreuzfahrtterminal ein niederländisches Flusskreuzfahrtschiff.

Flusskreuzfahrtschiff weg geschoben

Auf kurz danach im Internet veröffentlichten Video-Bildern ist zu sehen, wie die "MSC Opera" das Flusskreuzfahrtschiff "River Countess" von der Pier weg schiebt und Passagiere von Hafenpersonal über die Kaimauer in Sicherheit gebracht werden.

Wie es zu der Havarie kommen konnte, steht noch nicht fest. Die "MSC Opera" war in Begleitung zweier Schlepper und unter Beratung von Lotsen auf dem Weg zum Kreuzfahrtterminal.

Fünf Kreuzfahrer im Hafen

Nach der Havarie wurde das Fahrwasser gesperrt. Ein zweites Kreuzfahrtschiff, die "MSC Magnifica" musste vor dem San Marco-Platz stoppen und dort in Warteposition gehen.Die havarierte "MSC Opera" wurde von weiteren Schleppern im Fahrwasser stabilisiert.

In Venedig sind an diesem Sonntag fünf Kreuzfahrtschiffe zum Reisewechsel eingetroffen. Die "Norwegian Star", "Costa Deliziosa" und "Aidablu" hatten bereits am frühen Morgen am Kreuzfahrtterminal festgemacht. Außerdem sind mehrere Flusskreuzfahrtschiffe in Venedig.

Hafenzufahrt wurde gesperrt

Die Zufahrt zum Hafen von Venedig wurde nach der Havarie für alle Schiffe gesperrt. Wann die Sperrung aufgehoben wird, ist noch unklar.

Die Anläufe von Kreuzfahrtschiffen in Venedig sind seit Jahren umstritten. Die Hafenverwaltung hatte bereits 2017 die Durchfahrt von Kreuzfahrtschiffen mit einer Vermessung von über 96000 BRZ durch Giudecca-Kanal in der Lagune verboten. Die am Sonntag dort eingetroffenen Schiffe gehören zu der kleineren Kategorie und liegen alle unter diesem Limit.

Die "MSC Opera" und die "MSC Magnifica" waren früher auch Stammkunden des Kieler Hafens. Sie wurden in Kiel inzwischen durch modernere und größere Schiffe von MSC abgelöst.