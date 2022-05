Mannheim

Nach dem Tod eines Mannes bei einer Polizeikontrolle in Mannheim wird der Einsatz heftig kritisiert. Videos sollen Schläge eines Polizisten gegen den Kopf des Mannes zeigen.

Auskunft zum aktuellen Stand der Ermittlungen geben Landeskriminalamt Baden-Württemberg, Staatsanwaltschaft und Polizeipräsidium Mannheim am Mittwoch (17 Uhr) auf einer Pressekonferenz.

Die Pressekonferenz im Livestream

Bei der Kontrolle in der Mannheimer Innenstadt war am vergangenen Montag ein 47-Jähriger zusammengebrochen, musste wiederbelebt werden und starb noch am selben Tag im Krankenhaus. Zuvor soll er sich nach Angaben von Polizei und Staatsanwaltschaft gewehrt haben. Gegen die Polizisten wird inzwischen ermittelt. Vom Dienst suspendiert sind sie nach Kenntnis des LKA-Sprechers nicht. Disziplinarrechtliche Maßnahmen seien in einem so frühen Stadium unüblich.

Obduktionsergebnis erst in Wochen erwartet

Die Leiche des Mannes sollte am Mittwochvormittag in der Rechtsmedizin Heidelberg obduziert werden. Ergebnisse dazu werde es vorerst nicht geben, sagte ein Sprecher der Mannheimer Staatsanwaltschaft. Ein Obduktionsbericht könne viele Wochen dauern. Möglicherweise gebe es aber Ende der Woche erste Erkenntnisse.

Direkt nach dem Polizeieinsatz waren im Netz Videos aufgetaucht, die das Geschehen zeigen sollen. Dabei ist zu sehen, wie ein Polizist mehrfach auf den Kopf eines am Boden liegenden Mannes einschlägt. Ob die Sequenz die besagte Kontrolle zeigt, ist nicht bestätigt.

RND/dpa/seb

Laden Sie sich jetzt hier kostenfrei unsere neue RND-App für Android und iOS herunter