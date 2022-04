Ladeninhaber schießt auf Diebe und trifft versehentlich neunjähriges Mädchen

Victorville

In Südkalifornien hat der Besitzer eines Schuhgeschäfts auf zwei Ladendiebe geschossen und dabei versehentlich ein neunjähriges Mädchen getroffen. Anschließend flüchtete der 20-jährige Ladeninhaber nach Behördenangaben, wurde aber später im US-Nachbarstaat Nevada festgenommen. Das Kind erlitt nach Angaben seiner Großmutter drei Schusswunden, zwei davon im Arm. Eine der Kugeln führte demnach zu einem Knochenbruch.

Die Polizei in Victorville erklärte, der Ladenbesitzer habe die Diebe am Dienstagabend mit mehreren Schüssen vertrieben. Die Diebe seien nicht getroffen worden, stattdessen aber die Neunjährige. Nach Angaben der Großmutter wollte sich das Mädchen in dem Einkaufszentrum gerade mit einem Osterhasen fotografieren lassen. Das Kind wurde in stabilem Zustand in ein Krankenhaus gebracht.

RND/AP