Hutthurm

Weil sich der Fahrer eines Lastwagens auf sein Navi verlassen hat, geht in einer Straße im Markt Hutthurm in Niederbayern seit Dienstag nichts mehr. Anwohner können mit dem Auto nicht mehr von ihren Anwesen fahren und der Bahnverkehr über nahe gelegene Bahngleise steht still, weil der Lkw auf die Gleise zu stürzen droht.

Am Freitag soll ein dritter Bergungsversuch gestartet werden

Der ortsunkundige Fahrer des Sattelschleppers war am Dienstagnachmittag in die für das Gespann "viel zu enge Straße" gefahren und an einer Leitplanke hängengeblieben, wie ein Polizeisprecher sagte. Ein Bergungsversuch kurz danach scheiterte, ein weiterer am Mittwoch ebenfalls. Nun hoffen Polizei, Anwohner und die Spedition, dass ein dritter Versuch am Freitag glückt.

Hutthurm

Noch heute soll die aufwändige Bergung eines Lkw nach Unfall gestern in #Aumühle beginnen.

Die Feuerwehr sperrt die Straße bzw. leitet den Verkehr um. Eine Passauer Streife ist ebenfalls vor Ort.

Polizei Niederbayern (@polizeiNB) August 14, 2019

Da die Straße so eng ist, sei auch der Zugang zum Lkw und damit eine Bergung sehr schwierig, erklärte ein Sprecher. Ob die betroffene Ilztalbahn am Freitag wieder ihren Betrieb aufnehmen könne, hänge ebenfalls von der Bergung ab. Die " Passauer Neue Presse" hatte zuerst über den Vorfall berichtet.

dpa/RND