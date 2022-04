Sie haben alles vorbereitet. Zwei Kinderstühle stehen im Wohnzimmer. Zwei Federwiegen, die aussehen wie Mini-Hängematten, liegen bereit. Sogar an Sitzschalen für ihr Lastenfahrrad haben Kristina und Alexander Beyer gedacht. Alles haben sie in doppelter Ausführung besorgt, alles ist bereit. Doch das Wichtigste fehlt noch.

Das Paar sitzt in seiner hellen Wohnung in Münster auf dem Balkon, und erzählt von dem, was fehlt. Den Babys.

Sie warten auf ihre Kinder, die noch im Bauch einer ukrainischen Frau sind – 1400 Kilometer und gut 15 Autostunden von ihnen entfernt, in einem Hotel im ukrainischen Uschgorod, an der Grenze zur Slowakei. Die Ukrainerin Natalia trägt die Zwillingsmädchen als Leihmutter für Kristina und Alexander Beyer aus, die in Wirklichkeit anders heißen. Sie wollen ihre Namen nicht in der Zeitung lesen aus Angst vor scharfer Kritik. Sie wissen schon so nicht, wohin mit ihren Sorgen.

Rundum sorglos war einmal

Kristina Beyer, wie ihr Mann 35 Jahre alt, kann keine Kinder mehr bekommen. Ihre Gebärmutter musste vor dreieinhalb Jahren entfernt werden, nach der Geburt ihrer Tochter Lisa. Den jungen Eltern war klar, dass sie mehr Kinder wollten, drei, vier vielleicht.

Also dachten sie an Adoption, bis ihnen eine Frau vom Jugendamt sagte, das sei so wahrscheinlich wie ein Sechser im Lotto, zumindest dann, wenn man ein gesundes Baby will. Sie informierten sich über Gebärmuttertransplantation, was noch komplizierter schien. Es blieb nur die Leihmutterschaft, ein Arzt hatte sie darauf gebracht. Auch wenn das in Deutschland nicht legal ist.

Kristina und Alexander Beyer nicht allein mit dem Problem

Rund 15.000 Paare reisen deshalb jedes Jahr ins Ausland, auf der Suche nach einer Leihmutter. Etwa 6000 davon in die Ukraine. Nicht alle von ihnen bekommen auf diesem Weg am Ende wirklich ein Baby, geschätzt 2000 Leihmutterschaftsgeburten gibt es jedes Jahr in der Ukraine. Genaue Zahlen fehlen.

Kristina und Alexander Beyer schauten sich Agenturen an, erst in Georgien, dann in der Ukraine, wo Leihmutterschaft erlaubt ist. 450 US-Dollar bezahlen sie im Monat an Natalia, und außerdem 20.000 Dollar, wenn die Kinder da sind. Etwa nochmal 15.000 Dollar gehen an die Agentur, und weitere rund 40 000 für medizinische Behandlungen, Reisekosten, Rechtsberatung. Umgerechnet rund 73.000 Euro. In den USA zahlt man mindestens das Doppelte für ein Kind.

Es schien alles gut - doch dann kam der Krieg

„Bei vielen Agenturen wurden diese Rundum-sorglos-Pakete angeboten“, sagt Kristina Beyer. Sperma und Eizelle hinschicken, warten, Baby abholen, so in etwa sei es angepriesen worden. Ihnen sei eine Agentur empfohlen worden, aber die wollte den Kontakt mit der Leihmutter kontrollieren. Keine Chats ohne Agenturmitarbeiter, kein Umgang nach der Geburt, solche Sachen. „Das wollten wir nicht.“ Am Ende fanden sie eine andere Agentur und Natalia, die nun ihre Babys austrägt. Endlich schien alles gut, machbar. Dann kam der Krieg.

Es ist eine existenzielle Scheißlage. Kristina Beyer

„Es ist eine existenzielle Scheißlage“, sagt Kristina Beyer, dunkelblonde Haare, locker zurückgebunden. Sie wählt ihre Worte sonst eher mit Bedacht. Sie haben Angst um ihre ungeborenen Kinder. Um die Leihmutter. Natalia hat selbst zwei Söhne. Die sind mit dem Vater in Dnipro geblieben, im Osten des Landes. Auf dem kleinen Hof, den Natalia durch zwei frühere Leihmutterschaften finanziert hat. Sie wollen nicht weg, ihr Partner darf das Land sowieso nicht verlassen.

Angst um drei Leben

Als der Krieg losging, war Natalia in Kiew, wo die Agentur ihren Sitz hatte, wo sie die Babys auf die Welt bringen sollte und die Beyers ihre Kinder abholen wollten. Eigentlich. Dann wurde Kiew angegriffen. „Ich war am Anfang ohnmächtig“, sagt Kristina Beyer, die immer wieder auf ihr Handy blickt. Falls Natalia sich meldet. Oder die Agentur. „Ich dachte, jeden Moment kann eine Bombe Natalia treffen.“ Natürlich hätten sie Natalia am liebsten sofort nach Deutschland geholt. Aber sie wollte nicht gehen, wegen der Söhne, des Partners, des Hofes.

Ich dachte, jeden Moment kann eine Bombe Natalia treffen. Kristina Beyer

Alexander Beyer sitzt neben seiner Frau auf dem Balkon, ein hochgewachsener Mann, dunkle durchgewuschelte Haare. Er kennt sich mit Krisengebieten aus, ist selbstständiger Berater für Entwicklungszusammenarbeit im Kongo. „Ich habe irgendwann angefangen, mich nach kugelsicheren Westen zu erkundigen“, sagt er. Jetzt geht es nicht um eine ferne Krise. Es geht um seine Kinder.

Transport von Kiew nach Lwiw scheiterte

„Kiew war nicht mehr tragbar“, sagt er. Sie organisierten von Münster aus einen Transport von Kiew nach Lwiw, aber der scheiterte mitten im Chaos. Natalia sagte, dass sie trotzdem fliehen möchte, in einem der vollen Flüchtlingszüge. Und dass sie gerne ihre Pfannen mitnehmen würde. Kristina und Alexander Beyer überlegten, was das geringere Risiko ist: Natalia in Kiew, wo längst geschossen wird, oder Natalia in diesem engen Zug, hochschwanger. Gemeinsam entschieden sich die drei für den Zug. Nur die Pfannen mussten in Kiew bleiben.

Sie schreibt uns auch von ihren eigenen Söhnen, dass sie gerade Fußball spielen, und unsere Töchter das vielleicht auch irgendwann machen werden. Kristina Beyer über die Leihmutter

In diesen Tagen chatten sie fast durchgängig mit Natalia. Auch nachts lassen sie ihr Handy an. Kristina Beyer zeigt einen Chatverlauf auf ihrem Smartphone – tippt sie etwas auf Deutsch hinein, erscheint es bei Natalia auf Ukrainisch, und andersherum. Mit der Presse will Natalia lieber nicht reden. „Sie schreibt uns auch von ihren eigenen Söhnen, dass sie gerade Fußball spielen, und unsere Töchter das vielleicht auch irgendwann machen werden“, sagt Kristina Beyer, und lächelt zaghaft. Gleichzeitig fühlt sie sich schlecht. Weil Natalia von ihrer eigenen Familie getrennt ist, mitten im Krieg. Wegen ihnen und ihren Babys.

Beyers denken auch an die Kritiker

Kristina und Alexander Beyer denken in solchen Momenten auch an die Kritiker, die die Leihmutterschaft Ausbeutung nennen, die von den armen Frauen reden, von Kinderhandel. Aber für Natalia war es eine freie Entscheidung, sagt Alexander Beyer, sonst hätte er es nicht gemacht. Darum sind sie auch extra nach Kiew gereist, um sie kennenzulernen.

Dreimal besuchte Kristina Beyer die Leihmutter, einmal waren ihr Mann dabei und Lisa, ihre Tochter, die Kiew seitdem so gern mag. Und klar läuft bei manchen Agenturen auch viel Mist, sagt Kristina Beyer. Dass Agenturen Frauen unter Druck setzen, auch jetzt im Krieg in der Ukraine zu bleiben, gehört wohl auch dazu. Aber das sind nur Mutmaßungen. Darum war ihnen so wichtig, dass sie direkten Kontakt zu Natalia haben und ihr das Geld direkt schicken können, sagt Kristina Beyer.

Zweite Flucht - von Lwiw nach Uschgorod

Vielleicht würden sie heute anders darüber denken, wäre die Flucht nicht gut gegangen. Die Flucht von Kiew nach Lwiw. Und später die von Lwiw nach Uschgorod, vier Autostunden mit einem Krankentransport, den die beiden aus Deutschland organisiert hatten. Natalia wohnt jetzt im Hotel, die Agentur ist mittlerweile auch von Kiew nach Uschgorod umgezogen. Wenn die Babys kommen, soll Natalia in ein Krankenhaus gebracht werden.

Der Wagen ist zum Emergency-Bulli geworden. Alexander Beyer über den vorbereiteten Camper

Kristina Beyer zeigt Bilder von Natalia und sich auf dem Handy, wie sie zusammen in einem Restaurant in Kiew sitzen, als alles noch normal war. Wie sie draußen stehen, Alexander, Lisa, Kristina, Natalia, blonde Haare, mittellang, sie schenkte Lisa an dem Tag ein Plüscheinhorn, das diese sehr gern hat. Das war im November, vor dem Krieg. Bald werden sie sich wiedersehen. Wenn alles gut geht.

Camper vorbereitet für die Reise

Draußen vor der Haustür steht ihr Camper, ein Ford Nugget, 18 oder 19 Jahre alt, erstanden über Ebay Kleinanzeigen. Kristina Beyer öffnet die Schiebetür. Dahinter, noch etwas chaotisch, stehen Kisten mit Windeln, Babymilch, keimfreiem Wasser. Sie wollen die Sachen spenden an ein Krankenhaus, erzählt Alexander Beyer. Die Sachen für ihre eigenen Babys sind in einer Box, die hinten auf die Fahrradhalterung kommt. „Der Wagen ist zum Emergency-Bulli geworden.“

Sie wollten im April damit in die Ukraine fahren, bei der Geburt dabei sein, danach ein bisschen das Land bereisen. Mit den Zwillingen und ihrer großen Schwester. Das war der Plan. Vor dem Krieg. Jetzt wollen sie damit in die slowakische Stadt Kosice fahren, die Kinder in Uschgorod abholen, und dann zurück nach Münster. Dafür müssen sie in der Ukraine aber erst Pässe besorgen, eine Geburtsurkunde, weitere Dokumente.

Nach der Geburt ist Kristina Beyer erstmal die Stiefmutter

Überhaupt ist das Ganze ein bürokratischer Wahnsinn. Auch an diesem Tag, beim Gespräch auf dem Balkon, klingelt ständig das Handy. Erst ist es eine Übersetzerin der Agentur, dann die Bank, die einen Hackerangriff vermutet, weil Kristina Beyer versucht hat, eine größere Summe in die Ukraine zu überweisen. Sie schüttelt den Kopf.

Wenn die Kinder in Münster sind, in Sicherheit, geht die Bürokratie weiter. Kristina Beyer wird erst nur die Stiefmutter für ihre Kinder sein, bis sie sie adoptieren kann. Denn in Deutschland wird nur der Vater anerkannt. Das sind Dinge, mit denen sie sich dann beschäftigen. „Wir wissen nicht, was gerade funktioniert“, sagt Alexander Beyer.

Ende Mai ist der errechnete Geburtstermin. Wenn alles normal läuft. Aber was ist schon normal in diesen Zeiten? Der Bus steht bereit, gepackt mit allem, was die Babys brauchen. Ganz hinten in einer Hängetasche, zwischen all den Kindersachen, stecken zwei Flaschen Wein. Für einen ruhigen Abend, wenn ihre Kinder endlich da sind, sagt Alexander Beyer. Sie können den Moment nicht erwarten.

Von Hannah Scheiwe/RND