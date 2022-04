Leipzig

Zahlreiche Kriegsflüchtlinge aus der Ukraine sind mit dem Auto nach Deutschland gekommen. Dass ihr Schicksal im Zweifel nicht vor Sanktionen durch die Ordnungsbehörden schützt, mussten mehrere von ihnen in Leipzig feststellen: Weil sie falsch parkten, wurden die Autos der Geflüchteten in der sächsischen Großstadt abgeschleppt, berichtet die „Leipziger Volkszeitung“ (LVZ).

Seit Beginn des russischen Krieges gegen die Ukraine am 24. Februar bis Ende vergangener Woche wurden nach Behördenangaben stadtweit 782 Fahrzeuge abgeschleppt, sechs davon hatten ukrainische Kennzeichen. Darunter sind auch zwei Autos von Geflüchteten im Stadtteil Lindenau, wie Anwohnerin Nadine Bruchlos am Donnerstagvormittag beobachtete. Besonders in Erinnerung geblieben ist ihr eine Betroffene: „Der Anblick der verzweifelt weinenden ukrainischen Frau war für mich nahezu unerträglich“, schilderte sie der LVZ.

Ordnungsamt: Gehen auf „besondere Situation der Geflüchteten“ ein

„Die Fahrzeuge waren vorschriftswidrig im Bereich eines eingeschränkten Halteverbotes abgestellt und behinderten den Lieferverkehr“, begründete das Leipziger Ordnungsamt die Maßnahme gegenüber der Zeitung. Wegen der ukrainischen Kennzeichen habe der städtische Bedienstete „zuvor wesentlich länger als üblich mit der Abschleppanordnung gewartet – in der Hoffnung, dass die beiden Pkw alsbald weggefahren werden“. Die Halter kamen schließlich, als die Autos schon aufgeladen waren. Den Abtransport zum Abschlepphof konnten sie nur noch verhindern, indem sie sich freikauften und das Abschleppunternehmen bar vor Ort bezahlten, berichtet die LVZ.

Grundsätzlich versuchten die Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter der Verkehrsüberwachung „auf die besondere Situation der Geflüchteten einzugehen und nur dort einzuschreiten, wo dies aus den tatsächlichen Gegebenheiten des Einzelfalles nötig ist“, teilte das Ordnungsamt weiter mit. Die Mitarbeitenden würden alle Ermessensspielräume ausnutzen und Abschleppmaßnahmen nur dann anordnen, wenn kein anderes Mittel zur Verfügung stehe, um Behinderungen zu beseitigen.

Anders agiert die Behörde offenbar beim Fehlen der Umweltplakette, über die die wenigsten Fahrzeuge aus der Ukraine verfügen. In diesen Fälle würden Hinweiszettel in ukrainischer und russischer Sprache an den Fahrzeugen mit ukrainischen Kennzeichen angebracht, „um auf die Einhaltung der Verkehrsregeln aufmerksam zu machen und ihnen zunächst Gelegenheit zur Orientierung in Leipzig zu geben“.

RND/seb