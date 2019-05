Köln

Große Sorge um Comedian Oliver Pocher. Am Donnerstag postete der gebürtige Hannoveraner ein Video von sich bei Instagram, in dem er an einem Tropf hängt. Wird er Freitag im Tanzwettbewerb „Let’s Dance“ ( RTL) auftreten können? Oder hat er sich in der Vergangenheit zu viel zugemutet?

Im Interview mit rtl.de redet er um den heißen Brei rum: „Es war so ein bisschen mittelmäßig und dann habe ich mir lieber mal eine Infusion geben lassen.“ Was war mittelmäßig? Sein Trainingszustand beim Tanzen? Der ist doch schon von Beginn an mittelmäßig gewesen.

In seiner Instagram-Story postete Oliver Pocher, dass er am Tropf hängt. Quelle: Instagram

Immerhin verrät er noch, dass auch seine besten Freunde Pietro Lombardi und Giovanni Zarrella sich bereits um seinen Gesundheitszustand gesorgt hätten. Am Ende des Interviews verspricht Pocher: „Ich werde morgen einen super Tanz hinlegen!“ Na dann...

Von Thomas Kielhorn/RND