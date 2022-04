Lidl Österreich testet Vier-Tage-Woche für Büromitarbeitende

Der Discounter Lidl will noch in diesem Jahr einem Teil seiner Büroangestellten in Österreich das Angebot machen, ihre Arbeitszeit künftig in vier statt in fünf Tagen abzuleisten. Das hat der Konzern in seinem Geschäftsbericht für 2021 angekündigt, aus dem die Lebensmittelzeitung zitiert. Die Regelarbeitszeit von 38,5 Stunden bleibe dabei gleich.

Nach welchen Kriterien die Mitarbeitenden für die Teilnahme am Test der Vier-Tage-Woche ausgewählt werden ist nicht bekannt. Außerdem soll die sechste Urlaubswoche für Büro-Angestellte eingeführt werden.

Doch auch für die Beschäftigten in den Filialen gibt es eine Änderung. Das Mindestgehalt auf Vollzeitbasis steigt auf 2090 Euro brutto. „Neben Jobsicherheit und einer fairen Entlohnung wird auch der Wunsch nach flexiblen Arbeitsmodellen immer größer“, zitiert die Lebensmittelzeitung einen Konzernsprecher. In Österreich hat der Discounter 5800 Mitarbeiter.

RND/lau