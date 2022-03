Linz

Gegen vier Jugendliche wird in Österreich wegen des Verdachts der Vergewaltigung einer 16-Jährigen ermittelt. Laut Polizei wurden sie von einer Streife in Linz auf frischer Tat ertappt. Drei Tatverdächtige im Alter von 14 und 15 Jahren seien festgenommen worden, nach einem vierten werde gefahndet, teilte die Polizei am Donnerstag mit.

Der Übergriff ereignete sich am Mittwochabend in einem Treppenhaus nahe dem Linzer Hauptbahnhof. Ob Täter und Opfer miteinander bekannt waren, ist unklar. Die junge Frau sollte im Lauf des Donnerstags befragt werden.

RND/dpa