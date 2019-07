Lübtheen

Der Waldbrand auf einem ehemaligen Truppenübungsplatz in Mecklenburg-Vorpommern hat sich in der Nacht zum Montag ausgedehnt und bedroht weitere Dörfer. Auch in anderen Bundesländern sind die Auswirkungen zu spüren. Am Morgen waren etwa 430 Hektar Wald bei Lübtheen betroffen, wie ein Sprecher der regionalen Einsatzleitstelle im Landkreis Ludwigslust-Parchim sagte.

Nach dem Ort Alt Jabel werde nun auch das 131 Einwohner zählende Dorf Trebs am westlichen Rand des Übungsplatzes geräumt. Die Gesamtzahl der Menschen, die bislang in Sicherheit gebracht wurden, lag nach Angaben eines Kreis-Sprechers bei etwa 500. Landrat Stefan Sternberg (SPD) hatte am Abend den Katastrophenalarm verhängt.

Liveticker: Waldbrand in Mecklenburg-Vorpommern

Mittlerweile sind vier Hubschrauber von Bundeswehr und Bundespolizei an den Löscheinsätzen beteiligt.

Zwei Wasserwerfer der Landespolizei sind ebenfalls auf dem Weg zum Einsatzort.

Polizei zieht Einsatzkräfte vom Festival "Fusion" ab, um bei der Evakuierung zu helfen.

Bilder aus der Luft.

Die am Morgen begonnene Evakuierung der Ortschaft Trebs ist abgeschlossen, teilt der Landkreis mit.

Die Einsatzkräfte erwarten zwei Bergepanzer der Bundeswehr, die Schneisen zum Schutz vor dem sich ausbreitenden Feuer ziehen sollten. Auch der Löschpanzer einer privaten Firma war weiterhin im Einsatz.

Die Hubschrauber fliegen wieder - sehr viel niedriger als 500 Meter. Und wieder geht Munition im Wald hoch.

Das können Blendgranaten, Handfeuerwaffen oder große Geschosse sein. „Die Munition liegt im sogenannten Biosphärenreservat teilweise in der Erde oder sichtbar im Wald“, sagt ein Anwohner.

Weitere Vorwürfe von Anwohnern und Feuerwehrleuten: Es hätte gestern alles schneller gehen müssen.



Sie haben Alt Jabel erst vergessen und sich auf Trebs konzentriert. Schon Sonntagmittag um 11 Uhr haben wir es aus Alt Jabel brennen sehen. Trotzdem gab es erst ab 18 Uhr einen Einsatzbefehl.

Die FFW Alt Jabel holt Wasser aus dem Waldbad - zur Not so lange, bis das Schwimmbecken leergepumpt ist. Weitere Fahrzeuge werden über Hydranten betankt.

Gerade ging hörbar eine Granate im Wald hoch. Das Gitter des Waldbades wackelt.

Am Waldbad Alt Jabel hat die Feuerwehr eine Betankungsstation eingerichtet.

Vier Fahrzeuge der Feuerwehr aus Rothenburg sind in Hohenwoos angekommen. Was der konkrete Anlass dafür ist, dürfen die Kameraden gegenüber der OZ nicht sagen.

Sebastian Tack (29) aus Wismar „Ein ungewöhnlich langer Einsatz. Seit 23:20 Uhr bin ich hier.“ Sein Zug hat eine Rigelstellung zum Schutz der evakuierten Häuser in Hohenwoos aufgebaut.

„Die Hubschrauberflüge Nähe Hohenwoos wurden eingestellt, weil sie die anderen Löscharbeiten behindern“, sagt Zugführer Mario Blaffert aus Dassow von der Feuerwehr des Landkreises Nordwestmecklenburg.

Diese Häuser am Rand des Dorfes Hohenwoos wurden evakuiert.

Oliver Spelling (35) ist Landwirt und Feuerwehrmann der FFW Gadebusch: „Wir haben aus dem Löschteich in Hohenwoos Wasser zum Waldrand umgeleitet.“

Lübtheen liegt rund 50 Kilometer südwestlich von Schwerin. Am Freitag war in einem Wald auf dem ehemaligen Truppenübungsplatz ein Feuer ausgebrochen. Die Behörden hatten zunächst Entwarnung gegeben und mitgeteilt, das Feuer sei gelöscht. Am Sonntag brach das Feuer erneut aus - als Ursache vermuten die Behörden Brandstiftung.

Munition im Boden erschwert Löscharbeiten

Zusätzlich zu 350 im Einsatz befindlichen Feuerwehrleuten wurden dem Sprecher zufolge weitere Kräfte aus Mecklenburg-Vorpommern und dem benachbarten Niedersachsen angefordert. Erschwert wurden die Löscharbeiten durch im Boden liegende Munition, die die Löschkräfte zwingt, einen Sicherheitsabstand von etwa 1000 Metern einzuhalten.

Wegen der Rauchentwicklung waren auch Menschen in Brandenburg und im Norden Sachsen-Anhalts aufgerufen, Fenster und Türen geschlossen zu halten, wie aus einer amtlichen Warnung der Regional-Leitstelle Nord-West über die Notfall-Informations- und Nachrichten-App „NINA“ hervorging.

Menschen in Brandenburg und Sachsen-Anhalt von Rauchentwicklung betroffen

In Brandenburg waren demnach die Städte Brandenburg an der Havel und Potsdam betroffen, außerdem Bewohner in den Landkreisen Havelland, Ostprignitz-Ruppin, Potsdam-Mittelmark und Prignitz. Im nördlichen Sachsen-Anhalt sollten die Auswirkungen demnach in der Altmark und im Landkreis Stendal spürbar sein. Der Brandgeruch war am Montag auch in Berlin wahrnehmbar. Die Hauptstadt-Feuerwehr twitterte: „Der Geruch ist lästig, aber nicht gefährlich.“

Die Gegend, in der der Wald brennt, grenzt direkt an einen früheren Truppenübungsplatz. Die dort noch im Boden liegende Munition erschwert die Löscharbeiten. Feuerwehrleute müssen einen Sicherheitsabstand von 1000 Metern einhalten. Deshalb kam bei der Brandbekämpfung auch ein Löschpanzer aus Brandenburg zum Einsatz.

