London

Weil er bei einer Party die Verbrennung eines Papp-Modells des Grenfell-Towers filmte und per Whatsapp teilte, ist ein Mann in London zu einer Bewährungsstrafe verurteilt worden. Bei der Brandkatastrophe vor knapp fünf Jahren in einem Wohnblock der britischen Hauptstadt waren 72 Menschen ums Leben gekommen.

Das Video, in dem die Opfer verspottet wurden und das deutlich rassistisch motiviert war, hatte sich in sozialen Medien rasch verbreitet und für großes Entsetzen gesorgt. Der 49 Jahre alte Mann hatte die Tat zuvor gestanden, wie die BBC am Mittwoch berichtete. Er war in einem ersten Verfahren freigesprochen worden. Der Fall war aber neu aufgerollt worden.

Bei dem Unglück am 14. Juni 2017 hatte sich das Feuer rasend schnell über die Fassadenverkleidung des Gebäudes ausgebreitet. Viele Menschen starben in dem Sozialbau qualvoll durch Rauch oder Hitze in ihren Wohnungen, als sie auf Rettung durch die Feuerwehr warteten. Einige waren an den Fenstern zu sehen, als sie um Hilfe flehten. Viele der Gestorbenen hatten einen Migrationshintergrund.

RND/dpa