Ludwigshafen

Starke Rauchentwicklung im Straßenbahntunnel in Ludwigshafen: In der Nacht zu Donnerstag ist im Haltestellenbereich unter dem Rathauscenter ein Feuer ausgebrochen. Nach Angaben der Feuerwehr war eine größere Baumaschine in Brand geraten und hat zu einer massiven Verrauchung geführt. In dem Bereich laufen derzeit Bauarbeiten, um den Abriss des Gebäudekomplexes vorzubereiten.

Der Qualm breitete sich nach Ausbruch des Feuers bis zum Hauptbahnhof Ludwigshafen aus. Insgesamt waren nach Angaben der Feuerwehr Ludwigshafen 50 Feuerwehrkräfte sowie weitere Helferinnen und Helfer von Freiwilligen Feuerwehren, Rettungsdienst und Polizei im Einsatz. Um 4.25 Uhr, etwa eine Stunde nach Alarmierung der Rettungskräfte, konnte das Feuer gelöscht werden. Anschließend musste der Straßenbahntunnel entlüftet werden.

Der Einsatz soll nach Angaben der Rettungskräfte bis in den Donnerstagvormittag andauern. Der Nahverkehr ist noch eingeschränkt. Der Betrieb Rhein-Neckar-Verkehr (rnv) informiert via Twitter über Sperrungen im Bereich Rathauscenter und über die Einrichtung eines Ersatzverkehrs.

RND/psc