Bei einer Kirmes in Lüdenscheid im Sauerland wurde am Samstagabend ein 40-Jähriger erschossen. Die Polizei Hagen hofft nun, mit einer Öffentlichkeitsfahndung die Täter zu finden. Die Staatsanwaltschaft teilte am Montag mit, es liege Videomaterial vor, auf dem die beteiligten Personen zu sehen seien.