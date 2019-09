London

Ganz geheime Einblicke hinter die Kulissen des Buckingham Palace bekam jetzt ein Kuscheltier aus Australien. Die fünfjährige Savannah Hart hatte ihr Plüschäffchen auf große Europa-Reise mitgenommen - und ausgerechnet im Arbeitssitz der Queen verloren.

Zurück in Australien schrieb die Fünfjährige gemeinsam mit ihren Klassenkameraden einen Brief an Queen Elizabeth - der Affe ist nämlich einer von sechs Spielaffen ihrer Schule, die Kinder mit auf Reise nehmen dürfen. In dem Schreiben brachte das Mädchen ihre Hoffnung auf eine Rückkehr ihrer Äffchen-Dame Harriet zum Ausdruck, damit die ihre Erfahrungen und Abenteuer mit den Schülern teilen könne. Und tatsächlich: Innerhalb einer Woche meldete sich das Personal des Buckingham Palace und versprach, Harriet nach einer Rundreise durch den Palast zurück zu schicken.

Äffchen Harriet findet einen neuen Freund in Corgi-Welpe Rex

Am Ende bekamen die Grundschüler aus Australien nicht nur ihr geliebtes Kuscheltier mit zahlreichen Bildern von der Arbeit im Palast zugeschickt. Auch ein Buch („Trägt die Königin ihre Krone im Bett?“) und ein neuer Freund für Harriet waren dabei: Corgi-Welpe Rex. Das Kuscheltier darf jetzt ebenfalls in der Grundschule einziehen und dem Äffchen Gesellschaft leisten.

Tash Hortle, Lehrer an der Woodside Grundschule, sagte gegenüber CNN: „Es ist wundervoll, wie viel Arbeit und Mühe sich das Personal gemacht hat, um Harriet zu uns zurück zu schicken.“ Auch im Buckingham Palace hat Harriet Eindruck hinterlassen. „Wir möchten jedem Besucher des Buckingham Palace ein unvergessliches Erlebnis bieten. Nachdem wir Harriet, den Affen, in der Nähe des Familienpavillons gefunden haben, half sie dem Besucherserviceteam einige Zeit, bevor sie nach Hause ging.“

