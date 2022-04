Magdeburg

Mit einem Wasserwerfereinsatz hat die Polizei in Magdeburg eine Feier von alkoholisierten Fußballfans beendet, die am Sonntag mit viel Pyrotechnik den Zweitliga-Aufstieg des 1. FC gefeiert haben. Nachdem auf dem Hasselbachplatz in der Nähe des Bahnhofs wiederholt Feuerwerkskörper gezündet worden seien, habe man sich entschieden, den Wasserwerfer zum Einsatz zu bringen, sagte ein Polizeisprecher am Abend. Die Zusammenkunft mit mehreren Hundert Menschen sei so aufgelöst worden. In welchem Umfang es zu Straftaten gekommen sei und ob Fans festgenommen wurden, konnte der Sprecher zunächst nicht sagen.

Der 1. FC Magdeburg hatte am Sonntag schon drei Spieltage vor dem Saisonende die Rückkehr in die 2. Fußball-Bundesliga perfekt gemacht. Der Verein gewann 3:0 gegen den FSV Zwickau.

RND/dpa