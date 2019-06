Hannover

Zu einer brutalen Attacke auf einen Türsteher kam es am Samstagabend im „Megapark“, einer der großen Diskotheken am Ballermann an der Playa de Palma auf Mallorca. Medienberichten zufolge sollen zwei Deutsche den senegalesischen Türsteher ohne Grund angegriffen und verletzt haben.

Insgesamt fünf weitere Türsteher mussten eingreifen, um die 21 und 22 Jahre alten Täter zu überwältigen. Der 44-jährige Türsteher, der angegriffen wurde, lag währenddessen bewusstlos am Boden, er wurde in ein Krankenhaus gebracht.

Rassistisch motivierter Angriff vermutet

Bei den beiden Tätern handelt es sich möglicherweise um Anhänger der rechtsradikalen Szene. Sie wurden der Ortspolizei übergeben. Laut Berichten der Mallorca Zeitung deuten Fotos auf den Handys der Männer einen rassistisch motivierten Angriff hin – zu sehen seien darauf Hakenkreuze sowie des Ku Klux Klans. Darüber hinaus sollen die beiden Schläger Mundschutzausrüstungen, wie sie Boxer tragen, bei sich gehabt haben.

Die spanische Nationalpolizei hat die Ermittlungen übernommen.

Von RND/liz