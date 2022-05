Am Strand des Naturparks Mondragó auf der beliebten Urlaubsinsel Mallorca ist ein Blauhai aufgetaucht, wie unter anderem die „Mallorca Zeitung“ und „Ultima Hora“ berichten. Auch Clips in den sozialen Medien zeigen das Tier, das offenbar am vergangenen Freitag durch starken Wellengang so nah an den Strand gespült wurde.

Den Medienberichten zufolge sorgte der Raubfisch für Aufsehen bei den Badegästen, die vorsichtshalber aus dem Wasser gebeten wurden. Der Hai soll zwischen 1,50 und zwei Metern lang gewesen sein und versucht haben, wieder ins offene Meer zu gelangen.

Avui s'ha vist el que crec que era una tintorera (Prionace glauca) a la Cala de s'Amarador de Santanyí (Mallorca). Espero que haja pogut tornar a aigües lliures. A vore si hi ha sort i algú publica alguna cosa de l'animalet... pic.twitter.com/VBGfEPBdcN — Mirant amunt (@NomesCosesXules) May 6, 2022

2018 Weißer Hai nahe Mallorca gesichtet

Laut „Ultima Hora“ gelang das dem Tier dann auch nach einer Weile. Zuvor hatte demnach ein Rettungsschwimmer die Bewegungen des verirrten Hais kontrolliert. Es war nicht das erste Mal, dass sich ein Hai an einen Strand vor Mallorca verirrt hat. Als „historisch“ wurde es angesehen, als 2018 rund 15 Kilometer vor der Insel Cabrera, südlich von Mallorca, ein weißer Hai aufgetaucht war.

RND/hsc

Laden Sie sich jetzt hier kostenfrei unsere neue RND-App für Android und iOS herunter