Mit schwersten Verbrennungen im Gesicht, am Rücken und den Armen liegt ein junger Mann aus dem US-Bundesstaat Washington im Krankenhaus. Nur mit Medikamenten sind die Schmerzen auszuhalten, die ihn quälen. Und doch bereut er nichts: Derrick Byrd hat seine Nichte aus einem brennenden Haus gerettet.

Der 20-Jährige rannte vergangene Woche in sein brennendes Haus zurück, um das Kind vor den Flammen zu retten. Von dort wurde er mit Verbrennungen zweiten und dritten Grades in ein Krankenhaus geflogen. „Auch wenn ich verbrannt wäre, es wäre mir egal. Lieber ich verbrenne als sie. Sie ist jung. Sie hat noch viel vor. Sie ist ein gutes Kind“, so Byrd zum Sender „KUTV“.

„Ich wollte meine Nichte nicht sterben lassen“

Seine Nichte hätte Angst gehabt, aus dem Fenster des brennenden Hauses zu springen. „Sie schrie meinen Namen“, erinnert sich Byrd. „Ich wollte meine Nichte nicht sterben lassen.“

Er sei ins Haus und die Treppe hochgerannt. „Ich konnte fühlen, wie ich verbrannte“, so Byrd gegenüber „KUTV“. In Washington wird der mutige Onkel als Held gefeiert. Doch davon will der 20-Jährige nichts wissen. „Ich habe es für meine Nichte getan“, so Byrd.

