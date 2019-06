Berlin

Ein nackter Mann ist am Montagabend in Friedenau in ein Maleratelier eingebrochen und hat für einen SEK-Einsatz der Polizei gesorgt. Mit einem Messer bedrohte der 24-Jährige Polizisten, die ihn festnehmen wollten, wie ein Sprecher am Dienstag berichtete. Sechs Einsatzkräfte seien leicht verletzt worden.

Polizei schießt auf den Einbrecher

Auch nach einem Schuss aus einer Polizeipistole, der ihn nicht traf, behielt der Eindringling das Messer in der Hand. Erst Spezialeinsatzkräfte konnten den Mann mithilfe einer Elektroschockpistole überwältigen. Der Festgenommene wurde einer Ärztin vorgestellt und danach in einer psychiatrischen Abteilung eines Krankenhauses untergebracht.

Von RND/dpa