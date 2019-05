Osann-Monzel

Ungewöhnlicher Notruf bei der Polizei in Rheinland-Pfalz: Der Eigentümer eines Ferienhauses in Osann-Monzel teilte den Beamten am Montag telefonisch mit, dass er beim Entrümpeln seines Ferienhauses eine Kiste alter Weltkriegsmunition gefunden habe.

Die Beamten der Polizeiinspektion Wittlich stellten vor Ort eine Kiste mit verrosteter, scharfer Munition sicher. Der Eigentümer erklärte, dass Ferienhaus vor 40 Jahren erworben zu haben. Beim Aufräumen eines verwinkelten Schuppens habe er die Kiste aufgefunden. Die Beamten nahmen Kontakt mit dem Kampfmittelräumdienst auf, der die Munition vernichten soll.

Von RND/seb