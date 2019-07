Bergkamen

Ein mit einer Pistole bewaffneter Mann hat in Nordrhein-Westfalen ein Mädchen (15) missbraucht und schwer verletzt. Die Polizei fahndet nach dem Sexualstraftäter.

Das Opfer befand sich nach Angaben der Polizei am Samstag gegen 22.30 Uhr auf dem Heimweg vom Bahnhof Oberaden. Auf einem Fußweg in der Nähe des Bahndamms wurde sie von dem Unbekannten angesprochen. Im Laufe des Gespräches forderte der Mann sie auf, ihre Hose herunter zu ziehen. Als das Mädchen das verweigerte, schlug der Täter vermutlich mit einer Pistole mehrfach auf ihren Kopf. Der Mann ging dabei äußerst brutal vor, neben den Verletzungen am Kopf erlitt sie weitere an Armen und Hand. Anschließend missbrauchte er sie. Zeugen fanden das blutüberströmte Mädchen kurz darauf. Die 15-Jährige wurde zur Behandlung in ein Krankenhaus gebracht.

Die Fahndung nach dem Verdächtigen war bislang erfolglos. Der Täter ist etwa 30 Jahre alt und 1,80 Meter groß. Er hat kurze Haare und war mit einer dunklen Jogginghopse bekleidet. Er sprach mit osteuropäischem Akzent.

Von RND/seb