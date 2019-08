Warschau

Ein Mann ist in Polen anscheinend an den Folgen zahlreicher Bienenstiche gestorben. Vermutlich habe der 58-Jährige in der südöstlichen Stadt Krasnik bei Lublin versucht, Honig aus Bienenstöcken zu stehlen, teilte die Polizei am Donnerstag mit. Dies legten Gerätschaften nahe, die neben der Leiche gefunden worden seien.

Ein Arzt habe festgestellt, dass die Bienenstiche zum Tod des Mannes beigetragen hätten. Dessen Familie hatte den leblosen Körper am 23. Juli entdeckt, wie es weiter hieß. Die Angehörigen hätten sich auf die Suche gemacht, weil der Mann nicht nach Hause gekommen sei. Unabhängig davon sei der Imker Tage später zur Polizei gegangen, um Schäden an seinen Bienenstöcken anzuzeigen. Von dem Todesfall habe er erst dann erfahren. Der Fall wurde erst diese Woche öffentlich bekannt.

RND/dpa