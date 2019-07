Panorama Internet-Größe - Marie Sophie Hingst offenbar tot – deutsche Bloggerin hatte jüdische Familiengeschichte erfunden Einem Bericht aus Irland zufolge, ist die deutsche Bloggerin Marie Sophie Hingst tot. Hingst gehörte lange zu den erfolgreichsten deutschen Internet-Autorinnen, flog aber 2019 auf, weil sie ihre jüdische Familiengeschichte vorgetäuscht hatte.

Blick in die Halle der Namen in der Holocaust-Gedenkstätte Yad Vashem. Die deutsche Bloggerin Marie Sophie Hingst ist in der Vergangenheit mit falschen jüdischen Angaben auffällig geworden. Nun soll Hingst tot sein. Quelle: Rolf Vennenbernd/dpa