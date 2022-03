Zwolle

In den Niederlanden sind zwei Menschen am Mittwochabend in der Schnellrestaurant-Kette McDonalds erschossen worden. Über den Vorfall informierte die niederländische Polizei auf Twitter. Demnach handelt es sich bei den beiden Opfern um zwei Männer im Alter von 57 und 62 Jahren aus dem in der Nähe des IJsselmeers gelegenen Zwolle. Laut dem Sender „RTV Oost“ soll es sich um zwei Geschäftsmänner handeln. Demnach waren die Männer Brüder.

Bisher ist laut Polizei niemand verhaftet worden. Die Einsatzkräfte fahnden nach den Verdächtigen und bitten um Zeugenhinweise.

Panik unter den Gästen

Einer der Männer ist laut Polizeiangaben bereits tot gewesen, als die Einsatzkräfte am Tatort eintrafen. Die Wiederbelebungsversuche bei dem anderen Mann blieben demnach ohne Erfolg, sodass dieser ebenfalls noch vor Ort verstarb. Das Gebiet um die McDonalds-Filiale wurde für die Ermittlungen weiträumig abgesperrt.

Augenzeugen berichteten dem Sender „RTV Oost“, ein Mann habe zunächst Essen bestellt und sich neben die Opfer gesetzt. Dann habe er das Feuer auf sie eröffnet. Dies löste den Augenzeugen zufolge Panik unter den Gästen aus, die versuchten, sich im Freien in Sicherheit zu bringen. Der mutmaßliche Täter sei geflohen.

Schießerei im McDonalds: Polizei sucht nach Verdächtigen

Eine groß angelegte Fahndung nach den Verdächtigen wurde eingeleitet. Ob an der Tat eine oder mehrere Personen beteiligt waren, ist laut Polizei noch unklar.

Nach dem Polizeibericht waren zum Tatzeitpunkt mehrere Menschen, darunter auch Kinder, in dem Schnellrestaurant. Die Mitarbeiter und Besucher des McDonalds wurden in Sicherheit gebracht. Ein Polizeihubschrauber ist zeitweise im Einsatz gewesen.

Mit Informationen der dpa

Von Alessandra Röder/RND