Mediziner: Das bringen gute Neujahrsvorsätze dem Körper wirklich

Wittstock

Neues Jahr, neues Glück und vielleicht auch wieder gute Vorsätze, die gar nicht mehr ganz so neu sind. Viele Menschen nehmen sich im neuen Jahr vor, mehr für ihre Gesundheit zu tun. Im angelsächsischen Raum gibt es beispielsweise den „Dry January“ als traditionellen Vorsatz, wobei einen Monat lang auf Alkohol verzichtet wird, um Leber und andere Organe zu entgiften.

Der promovierte Mediziner Edon Kabashi spricht im Interview über gute Vorsätze und ihre möglichen Wirkungen auf Körper und Geist. Er ist Facharzt für Innere Medizin und arbeitet in der Klinik für Innere Medizin I am KMG Klinikum Wittstock.

Edon Kabashi leitet zudem seit 2013 eine Herzsportgruppe für kardiologische Patienten. Er erklär, wie genau sich das Umsetzen der guten Vorsätze auf den Körper auswirken kann – beziehungsweise der Verzicht darauf.

Mehr Bewegung – zurück zu Gewohnheiten von früher

In der Vergangenheit haben sich die Menschen deutlich mehr bewegt. Heutzutage hat sich das durch veränderte Lebensumstände und Gewohnheiten wie viel Arbeit am Computer, im Homeoffice und die häufige Nutzung des Handys verändert. Die Bewegung hat deutlich abgenommen.

Detlef Beuß aus Wittstock hält sich durch Joggen fit. Quelle: Christian Bark

Aktuelle Studien empfehlen einen Zielwert von rund 10.000 Schritten am Tag – das entspricht etwa sechs bis sieben Kilometern. Zur Motivation werden beispielsweise Spaziergänge mit dem Hund empfohlen.

Weniger Alkohol – schon kleine Mengen machen das Gift

Alkohol ist schon in kleinen Mengen ungesund. Doch der Schaden für unseren Organismus hängt dabei stark von Ausmaß und von der Dauer des Alkoholkonsums ab. Alkohol wird hauptsächlich in der Leber abgebaut; sie ist daher das am stärksten betroffene Organ. Langfristige Alkoholschäden sind ab einer regelmäßig konsumierten Menge von 40 bis 60 Gramm Alkohol am Tag zu befürchten – das sind etwa 1,5 Liter Bier am Tag. Hierbei ist zu beachten, dass Frauen in der Regel empfindlicher auf Alkohol reagieren als Männer. Für sie gilt ein Grenzwert von täglich rund 20 Gramm Alkohol.

Alkoholfreie Biere können eine Alternative zum normalen Feierabendbier darstellen. Quelle: Christian Bark

Fettleber, Alkohol-Hepatitis, Leberzirrhose, Magenbeschwerden, Bauchspeicheldrüsenentzündung (Pankreatitis), Nerven- und Gehirnschäden – bekannt als Wernicke-Korsakow-Syndrom - gehören zu den häufigsten Schäden, die durch Alkoholmissbrauch verursacht werden. Also sind Alkoholpausen von zwei bis drei Tagen pro Woche zu empfehlen. Alkoholfreie Alternativen wie Säfte oder 0,0-Biere könnten die Zeit überbrücken, hier sollte aber auf den Zuckergehalt geachtet werden, denn sonst brockt man sich gleich das nächste Problem ein.

Weniger rauchen – am besten gar nicht mehr

Der chronische Nikotinkonsum ist mit einem erhöhten Risiko für Herz-Kreislauf-Erkrankungen verbunden. Mögliche Folgen sind Schlaganfälle, Durchblutungsstörungen im Bereich von Armen und Beinen oder ein Herzinfarkt. Das Risiko, einen Herzinfarkt zu erleiden, ist bei Rauchern etwa doppelt so hoch wie bei Nichtrauchern.

Chronische Bronchitis (COPD), Krebserkrankungen (vor allem Lungenkrebs), Zahnschäden und andere Erkrankungen treten viel häufiger bei Rauchern auf und sind von der Anzahl der gerauchten Zigaretten pro Tag und der Zahl der ,,Raucherjahre“, den sogenannten „pack Years‘‘, abhängig.

Raucher haben ein erhöhtes Diabetesrisiko Quelle: Marcus Brandt

Auch gibt es einen Zusammenhang zwischen Rauchen und Diabetes. Rauchen wirkt sich negativ auf den Zuckerstoffwechsel aus. Es gibt Hinweise darauf, dass Rauchen die Empfindlichkeit der Zellen gegenüber Insulin verringert. Nachgewiesen ist, dass Raucher ein doppelt so hohes Risiko haben, an Diabetes zu erkranken, wie Nichtraucher.

Es gibt eine neue Behandlungs-Leitlinie zur Raucherentwöhnung. Im Frühjahr 2021 wurde von der Arbeitsgemeinschaft der Wissenschaftlichen Medizinischen Fachgesellschaften (AWMF) eine neue Leitlinie publiziert.

Dabei wird E-Zigaretten eine deutliche Absage erteilt. Es wird davon abgeraten, sie zur Reduktion des Zigarettenkonsums einzusetzen. Zur Entzugsbehandlung und um Rückfällen vorzubeugen, wird hingegen eine Nikotinersatztherapie mit Kaugummi, Lutschtabletten, Nasal- oder Mundspray und Pflaster empfohlen. Alternativ werden Medikamente mit Bupropion oder Varenidin zur Nikotinersatztherapie angeboten. Neu erwähnt wird der Wirkstoff Cytisin. Er kann hinzugezogen werden, wenn andere zugelassene Therapieformen nicht zum Erfolg geführt haben.

Gesündere Ernährung: Ampel gibt Orientierung

Beim Einkauf und Konsum haben Verbraucher neue Orientierungshilfen an die Hand bekommen. Die Deutsche Gesellschaft für Ernährung (DGE) hat eine dreidimensionale Lebensmittelpyramide entwickelt.

Ernährungspyramiden bieten Orientierung für Verbraucher. Quelle: Zacharie Scheurer

Hierbei werden Mengenangaben sowie qualitative Aspekte der Ernährung einbezogen und auf sechs Ebenen in acht Gruppen eingeteilt. Folgende Farben geben einen Hinweis auf die Häufigkeit der empfohlenen Verwendung:

Grün – gern oft in den Speiseplan einbauen. Gelb – der Genuss ist erlaubt, aber es wird ein gemäßigter Verbrauch empfohlen. Rot – besser meiden und nur in Ausnahmefällen konsumieren.

Edon Kabashi rät aber nicht nur seinen Patienten, gute Vorsätze umzusetzen, sondern hat für 2022 selbst welche. „Ich will mich mehr bewegen“, sagt der Arzt.

Von Christian Bark