Los Angeles

Der Sänger der Heavy-Metal-Band Megadeth, Dave Mustaine, spricht über eine Kehlkopfkrebs-Diagnose. „Ich arbeite eng mit meinen Ärzten zusammen und wir haben einen Behandlungsplan erarbeitet, der ihrer Meinung nach eine 90-prozentige Erfolgschance hat“, hieß es am Montag auf der Homepage der US-Gruppe. „Die Behandlung hat bereits begonnen.“

Die Musiker („Train of Consequences“) mussten aufgrund der Erkrankung von Mustaine nahezu alle Konzerte in diesem Jahr absagen. Eine mehrtägige Fan-Kreuzfahrt im Oktober solle aber stattfinden. Außerdem arbeite die Band an einem neuen Album, berichtete der 57-Jährige.

Megadeth gelten als Begründer des Trash Metal und gewannen vor zwei Jahren ihren ersten Grammy. Die Band trat bereits mehrfach beim Wacken Festival auf.

Von RND/dpa