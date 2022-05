Memmingen

Wegen Mordes an einer Jugendlichen in der Nähe des Memminger Flughafens in Bayern hat die Staatsanwaltschaft Anklage gegen einen 25-Jährigen und eine 16-Jährige erhoben. Die beiden werden beschuldigt, das 16 Jahre alte Opfer im November 2021 zunächst ohne dessen Wissen unter Drogen gesetzt, dann mit einer Glasflasche geschlagen und schließlich mit mehreren Messerstichen getötet zu haben, teilte die Staatsanwaltschaft Memmingen am Donnerstag mit. Die Tat war nach Auffassung der Ermittler geplant, ein Motiv habe aber „nicht mit hinreichender Sicherheit geklärt werden“ können.

Verdächtige schweigen

Die beiden Verdächtigen hätten zu den Vorwürfen bislang geschwiegen, sagte ein Sprecher der Staatsanwaltschaft. Die 16-Jährige und das angeklagte Duo seien befreundet, die beiden Verdächtigen zumindest vor der Tat einmal ein Paar gewesen. Ob letzteres im November 2021 immer noch der Fall war, sei unklar, sagte der Sprecher.

Die Staatsanwaltschaft wirft dem 25-Jährigen und der 16-Jährigen vor, der Jugendlichen Kapseln mit dem Ecstasy-Wirkstoff MDMA gegeben zu haben – unter dem Vorwand, dass es sich um Vitaminpillen handle. Danach habe die damals 15-jährige Verdächtige der Jugendlichen eine Glasflasche auf den Kopf geschlagen. Als die 16-Jährige auf dem Boden lag, soll der 25-Jährige mehrfach mit einem Butterflymesser auf sie eingestochen haben.

Prozess könnte im Herbst beginnen

Die Leiche der 16-Jährigen war einen Tag nach der Tat südlich des Memminger Flughafens gefunden worden. Wenig später fand die Polizei bei dem 25 Jahre alten Verdächtigen zwei Messer, die als Tatwaffen in Frage kamen. Der Mann und die 16-jährige Verdächtige wurden festgenommen und sitzen seitdem in Untersuchungshaft.

Über die Zulassung der Mordanklage und die Frage, ob es zu einem Prozess kommt, werde das Landgericht Memmingen voraussichtlich noch im Sommer entscheiden, sagte ein Gerichtssprecher am Donnerstag. Falls die Anklage zugelassen werde, könne der Prozess im Herbst oder Winter des laufenden Jahres beginnen.

