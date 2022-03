Frankfurt

Eine Autofahrerin ist bei einer gewaltsamen Auseinandersetzung auf der A661 in Frankfurt mit einem Messer angegriffen und schwer verletzt worden. Die Polizei geht nach ersten Erkenntnissen davon aus, dass sich Opfer und Täter kannten. Das sagte ein Polizeisprecher am Sonntag in Frankfurt. Das Alter der Personen liege vermutlich zwischen Anfang und Mitte 40 Jahre.

Vor der Messerattacke am Samstagabend war es zu einem Unfall auf der Autobahn gekommen. Der mutmaßliche Täter wurde nach Polizeiangaben gefasst. Die Frau musste notoperiert werden. Die Polizei will im Laufe des Tages weiter Einzelheiten mitteilen.

RND/dpa