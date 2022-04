Stockton

In einer Schule in Kalifornien ist eine 15-Jährige erstochen worden. Ein gut 40 Jahre alter Mann sei am Montag mit dem Auto zu der Schule in Stockton gefahren und habe mit einem Messer angegriffen, bevor ihn Sicherheitskräfte hätten stoppen können, teilte die Schulbehörde mit. Das Mädchen sei im Krankenhaus seinen Verletzungen erlegen.

Die Polizei ging zunächst davon aus, dass die 15-Jährige gezielt angegriffen wurde. Später erklärte sie, das Mädchen sei wohl willkürlich attackiert worden. Der Angreifer wurde festgenommen. Sein Motiv werde noch untersucht, sagte ein Polizeisprecher am Abend (Ortszeit).

RND/AP