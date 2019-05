Dinslaken

Ist das Pferdegestüt von Michael Wendler in Dinslaken eine Liebhaberei oder ein Gewerbe? Der Schlagersänger hatte die Pferdezucht in seiner Steuererklärung als Letzteres geltend gemacht. Doch das Finanzamt in Nordrhein-Westfalen sieht das anders und fordert deshalb etwas mehr als 1,1 Millionen Euro als Nachzahlung für die vergangenen neun Jahre. Denn für eine Hobby-Ranch gelten keine Steuervorteile.

Laut „Bild“ gibt es eine Pfändungsverfügung. „Komisch, dass es dem Finanzamt nach neun Jahren in den Sinn kommt, dass bis dahin reibungslos steuerlich geführte Gestütsunternehmen rückabzuwickeln“, sagte der Sänger der Zeitung. Merkwürdig sei zudem, dass das Finanzamt nun damit ankomme, immerhin hat die Ranch vor seinem Wegzug in die USA verkauft.

Wendler sieht sich als Opfer

Der Sänger legt Widerspruch gegen den Bescheid ein. Die Forderungen setzt das Finanzamt aber nicht aus. Heißt: Die Zahlungsaufforderung besteht, noch ehe es zu einem endgültigen Urteil vor dem Finanzgericht kommt. Das kann mehrere Jahre dauern und bis dahin muss Wendler, der angibt, nicht über so viel Geld frei zu verfügen, längst gezahlt haben.

Wendler fühlt sich in der Sache als Opfer, sagte er „Bild“. Er gehe von einem Racheakt aus: „Ziel und Zweck des Amtes ist es, mich wie eine Sau durchs Dorf zu treiben, medial bloßzustellen und mir die Auftrittsplattformen zu zerstören. Es ist doch klar, dass die Veranstalter unsicher werden unter solchen Umständen.“

Zuletzt sorgte der Wendler eher mit seiner Beziehung für Aufsehen. Freundin Laura ist erst 18 Jahre alt – und beide genießen die Zeit im Rampenlicht.

Von RND/msk