Palma

Es scheint etwas Ernstes zu sein zwischen Schlagersänger Michael Wendler und seiner 18-Jährigen Freundin Laura Müller: Der 46-Jährige schmiedet Zukunftspläne und kann sich seine junge Freundin gut als Mutter seiner Kinder vorstellen.

Aktuell begleitet ihn die Schülerin auf Mallorca. Für den „Sie liebt den DJ“-Sänger hat dort die Saison begonnen. Die freie Zeit nutzen die Zwei für ihre junge Liebe – und einen Blick in die Zukunft.

Mehr zum Thema: Freundin von Michael Wendler: Bittere Tränen, weil sie im Flugzeug nicht neben ihm saß

Während eines Interviews mit „RTL“ fragt Michael Wendler seine Laura: „Möchtest du die Hausfrau sein? Die Frau meiner Kinder?“. Die Schülerin ist nicht abgeneigt: „Ja, 50 Prozent. Aber nur zu Hause sitzen ist auch langweilig. Dieses Influencer-Ding, das ist was, das kann ich mir sehr gut vorstellen.“

„Ich hätte gerne noch einen kleinen Jungen“

Schon vor einem Monat sprach das Paar in der „ VOX“-Sendung „Goodbye Deutschland“ über möglichen Nachwuchs. „Ich hätte gerne noch einen kleinen Jungen. So einen kleinen Wendler. Mega“, sagte der Schlagersänger damals. Laura enthielt sich lieber eines Kommentars, lachte verschämt und versteckte ihr Gesicht in einem Schal.

Wir sind gespannt, ob und wann uns das Paar mit dem großen Altersunterschied mit Nachwuchsneuigkeiten überrascht.

Von RND/mat