Blackburn

Aysha Khan hat einen großen Traum: Sie möchte die nächste „Miss England“ werden. Dafür nahm die 21-Jährige Studentin aus Blackburn auch an der freiwilligen Vorrunde in Badebekleidung teil – statt einem Foto im Bikini reichte sie aber eins im Neoprenanzug ein. Wie die „Neon“ berichtet, war Khan damit die einzige Kandidatin, die bei dieser Runde ihren ganzen Körper bedeckt hielt.

Die Botschaft dahinter: Du kannst dich auch schön fühlen, wenn du keinen Bikini trägst. „Es ging mir nicht ums Gewinnen, einfach nur darum, teilzunehmen und meine Einstellung zu Badekleidung zu zeigen“, schreibt die Muslimin auf ihrer Facebookseite. Ihr sei es wichtig gewesen zu verdeutlichen, dass Frauen, die weniger Haut von sich zeigen, deshalb nicht automatisch ein geringeres Selbstwertgefühl haben müssen.

Kandidatin wollte sich selbst und ihrer Religion treu bleiben

Stärke könne laut Khan auf vielfältige Weise empfunden und auch nach außen transportiert werden. „Einige Frauen fühlen sich selbstbewusst, wenn sie mehr Haut zeigen, andere fühlen sich selbstbewusst, wenn sie weniger zeigen – das Selbstwertgefühl ist ein persönliches Gefühl. Nur weil ich keinen Bikini trage, muss ich deshalb kein geringeres Selbstwertgefühl haben“, schreibt sie in ihrem Post weiter. Originalität sei das, was man sich nicht kaufen kann. „Und ich habe mir vorgenommen, den gesamten Contest hinweg zu mir selbst zu stehen.“

Bei einem Interview mit der „Daily Mail“ erklärte Khan: „Ich bin gläubige Muslimin, so dass es für mich nicht so einfach ist, einfach im Bikini herumzulaufen.“ Für die 21-Jährige sei das aber kein Grund, sich dadurch aufhalten zu lassen. Deshalb wollte sie der Jury zeigen, dass sie noch immer am Wettbewerb teilnimmt – nur eben auf ihre eigene Art und Weise.

Dass sie es mit dieser Einstellung unter die Top 20 schaffen würde, sei für Khan eine große Überraschung gewesen. Die neue „Miss England“ wird am 1. August in Newcastle gewählt.

Von RND