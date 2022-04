Missstände an deutschen Familiengerichten: „Handfester, rechtsstaatlicher Skandal“

Ein Vater wird wegen Körperverletzung und versuchter Vergewaltigung rechtskräftig verurteilt. Stundenlang hat er die Mutter seines Sohnes ins Gesicht geschlagen, gewürgt, versucht sie zu vergewaltigen. Für den 13-jährigen Sohn will er ein gemeinsames Sorgerecht, sie will es aufgrund der Vorfälle auf keinen Fall. Sogar das Attest einer Psychiaterin bringt sie bei, das belegt, dass sie Angst vor jeder Begegnung mit ihrem Peiniger hat. Das zuständige Familiengericht jedoch droht ihr, dass man ihr die mangelnde Kommunikationsfähigkeit mit dem Ex-Partner als Erziehungsunfähigkeit auslegen könne. Eine mögliche Konsequenz: der Verlust des Sorgerechts, für sie, nicht für ihn.

Ein Mann will seine zehnjährige Tochter nicht mehr unter Aufsicht, sondern im sogenannten unbegleiteten Umgang sehen. Er ist zum wiederholten Male wegen des Besitzes von kinderpornografischen Schriften verurteilt, darunter Videodateien, die den schweren sexuellen Missbrauch von Mädchen unter 14 Jahren zeigen. Das zuständige Familiengericht verwehrt ihm den unbeaufsichtigten Kontakt nach mehreren Gutachten ausdrücklich nicht wegen seiner Neigungen, sondern nur weil zu erwarten wäre, dass die hochbelastete Mutter den „wichtigen und guten Kontakt“ des Vaters zur Tochter dann komplett boykottieren würde. Eine Gefahr für das Mädchen sieht es nicht.

Alarmierende Schieflage an deutschen Familiengerichten

Die beiden Fälle gehören zu den bedrückendsten Beispielen für eine alarmierende Schieflage an deutschen Familiengerichten. Sie belegt eine neue Studie des Soziologen und Kinderschutzexperten Wolfgang Hammer. Hammer, früher Abteilungsleiter der Kinder- und Jugendhilfe im Hamburger Sozialministerium, hatte schon 2019 mit einer Fallanalyse zu sogenannten Inobhutnahmen bundesweit für Aufsehen gesorgt. Er zeigte damals, dass Jugendämter Mütter von ihren Kindern trennten und ins Heim gaben, weil deren Beziehung angeblich zu symbiotisch gewesen sei. Faktisch gab es dafür zumeist keine Belege.

Seiner neuen Studie liegen rund 1000 Fälle zugrunde, Hammer wertet zudem 92 Fälle aus, die vor dem Bundesverfassungsgericht und Bundesgerichtshof anhängig waren. Seine Stichproben sind nicht repräsentativ. Sie machen dennoch schlaglichtartig sichtbar, dass deutsche Familiengerichte Kinder aufgrund struktureller Probleme in einer alarmierenden Zahl an Fällen gefährden statt sie zu beschützen – und dass vielfach Mütter Opfer fragwürdiger Verfahrenspraktiken sind.

Bis zu 86.000 Kinder jährlich an hochkonflikthaften Verfahren beteiligt

Das gilt für die sogenannten hochkonflikthaften Fälle unter dem im Schnitt rund 148.600 Verfahren zum Umgangs- und Sorgerecht jährlich. Man muss dazu sagen, dass Eltern sich in 85 bis 95 Prozent aller Fälle einvernehmlich trennen. In welchen Größenordnungen sich Mängel am Familiengericht dennoch auswirken können, zeigt eine andere Zahl: bis zu 86.000 Kinder sind laut Hammer jährlich an hochkonflikthaften Verfahren beteiligt. Es gibt zudem ein deutliches Ost-West-Gefälle. Während Westdeutschland von 2010 bis 2019 laut Statistik einen Anstieg von Verfahren zur elterlichen Sorge von 23,6 Prozent aufweist, sind es in Ostdeutschland 53,8 Prozent.

Lange Verfahrensdauern und vielfache Begutachtungen der Kinder führen zu hohem Leidensdruck. In Hammers Studie sind sie beim ersten Verfahren zumeist noch im Säuglings- oder Kleinkindalter, die längste Verfahrensdauer beträgt zwölf Jahre. Oft seien gravierende Verhaltensauffälligkeiten, seelische Verletzungen die Folge. Dazu komme, dass situations- und altersgerechte, verbindliche Kriterien bei den Begutachtungen zur Ermittlung des Kindeswillens fehlten, kritisiert Hammer. Er zitiert den Fall eines achtjährigen Jungen, der innerhalb eines Jahres so oft im Kinderzimmer befragt wird, dass er dort nicht mehr schläft, nur noch hineingeht, wenn er etwas holen muss. Es handele sich, so heißt es in der Studie, nicht um einen Einzelfall.

Kontrollinstanzen fehlten nahezu komplett

Ins Negative verkehrt habe sich auch, dass Familiengerichte immer häufiger Sachverständige mit Gutachten beauftragten. Kontrollinstanzen, verbindliche Qualitätskriterien für Gutachten fehlten aber nahezu komplett. Es habe sich eine regelrechte „Gutachtenindustrie“ gebildet, kritisiert Hammer, die mit einem Jahresumsatz von über 2 Milliarden Euro jährlich mit Familiengutachten (Durchschnittspreis aktuell ca. 8000 Euro pro Gutachten) umsetze. Hammer stützt seine Rechnung auf die statistische Angabe von 270.000 Familiengutachten pro Jahr aus dem Jahr 2015. Aktuellere Zahlen gibt es nicht.

Schon Hammers Fallzahlanalyse von 2019 zeigte einen weiteren bedrückenden Trend. Gesunde, sozial gut integrierte Kinder wurden Müttern wegen einer zu engen Mutter-Kind-Bindung weggenommen und zum Vater oder ins Heim gebracht. 692 derartige Fälle untersucht Hammer in seiner neuen Studie, die angeblich symbiotische Beziehung von Mutter und Kind ging ihm zufolge in zwei Drittel der Fälle auf haltlose Anschuldigungen zurück. Zum Teil begünstigten ideologische Leitbilder Entscheidungen von Familiengerichten und Jugendämtern, die nicht auf das Kindeswohl im Einzelfall ausgerichtet seien. Hinter dieser Entwicklung stünden mehrere Narrative: Mütter würden Kinder entfremden; nur eine 50:50 Aufteilung der Betreuungszeit würde Kinder gesund aufwachsen lassen; Mütter erfänden Gewalt und Missbrauch. Sie würden allesamt in Schulungskonzepten für Verfahrensbeteiligte vermittelt, obwohl sie fachlich nicht haltbar seien.

Pädophile Neigungen des Vaters oder der begründete Verdacht des sexuellen Missbrauchs rechtfertigen nicht von sich aus einen Ausschluss des Umgangs. Aus einer Akte

Am beunruhigendsten sind die von Hammer aufgezeigten Mängel in Verfahren, in denen psychische oder physische Gewalt oder Missbrauch eine Rolle spielt. Hammer zeigt an zahlreichen Beispielen, dass Familiengerichte und Jugendämter sie bei ihren Entscheidungen nicht nur nicht berücksichtigen. Es kommt trotz Gewalthintergründen dazu, dass die Kinder von der Mutter zum Vater umplatziert, ins Heim gebracht werden oder gerichtlich sogenannte Wechselmodelle herbeigeführt werden (die Kinder also zu jeweils 50 Prozent bei Mutter und Vater leben). In einer Akte steht Hammer zufolge folgender Satz: „Pädophile Neigungen des Vaters oder der begründete Verdacht des sexuellen Missbrauchs rechtfertigen nicht von sich aus einen Ausschluss des Umgangs.“

Hammer fordert, dass seine Erkenntnisse bei der geplanten großen Familienrechtsreform der Ampelkoalition Berücksichtigung finden müssen. „Wir haben es mit einem handfesten rechtsstaatlichen Skandal zu tun, der sofortiges Handeln der politischen Verantwortungsträger erforderlich macht“, lautet sein Fazit.

Von Jutta Rinas/RND