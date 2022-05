Mühlhausen

Zur Aufklärung eines rassistischen Angriffs auf einen 63-Jährigen vietnamesischer Herkunft aus dem thüringischen Mühlhausen hat die Stadtverwaltung eine Belohnung von 1.000 Euro ausgelobt. Die Tat von Samstagabend sei abscheulich, feige und müsse bestraft werden, sagte Oberbürgermeister Johannes Bruns am Dienstag in Mühlhausen. Jede Bürgerin und jeder Bürger müsse sich in der Stadt sicher fühlen, egal welcher Herkunft. Das Opfer wurde den Angaben zufolge bei dem Angriff leicht verletzt.

Laut Polizei meldete sich am Samstag gegen 22:45 Uhr ein Zeuge per Notruf und berichtete, dass auf dem Obermarkt ein Vietnamese zusammengeschlagen worden sei. Der Täter sei geflohen. Laut Polizei wurde das Opfer zunächst rassistisch beleidigt und dann körperlich attackiert. Als das Opfer bereits am Boden lag, soll der Angreifende nochmals auf sein Opfer eingetreten haben. Die Kriminalpolizei Mühlhausen such nun nach weiteren Zeugen.

RND/epd