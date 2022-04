München

Ein Notruf hat einen Großeinsatz der Polizei in der Münchner Innenstadt ausgelöst. Es habe zwei Verletzte in einem Wohnhaus gegeben, sagte ein Polizeisprecher am Donnerstag. „Den Sachverhalt klären wir noch ab.“ Die Fußgängerzone war am Nachmittag zeitweise rund um den Ort des Geschehens abgesperrt. Die Polizei rückte nach eigenen Angaben mit etwa 50 Kräften aus.

Die Kriminalpolizei übernahm die Ermittlungen. Die „Bild“-Zeitung hatte zuerst von dem Einsatz berichtet. Demnach hatte es offenbar eine Messer-Attacke gegeben.

RND/dpa