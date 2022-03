Vor 27 Jahren verschwand die damals 19-jährige Sonja Engelbrecht mitten aus der Münchner Innenstadt. Nun hat die Polizei weitere Teile ihrer Leiche gefunden. Wird das Rätsel um ihr Verschwinden nach so vielen Jahren doch noch gelöst?

Polizisten suchen in Bayern ein Gebiet im Wald ab, an dem zuvor menschliche Knochen in einer Felsspalte gefunden worden sind. Die Polizei vermutet einen Zusammenhang mit dem Fall der seit 1995 vermissten und vermutlich ermordeten Münchnerin Sonja Engelbrecht. Quelle: Peter Kneffel/dpa