Rangun

Die Zahl der Toten nach einem Erdrutsch in Myanmar ist auf 56 gestiegen. Am Montagmorgen seien in einem Dorf im Südosten des Landes drei weitere Leichen gefunden worden, sagte der Abgeordnete Zaw Zaw Htoo.

Tausende mussten ihre Häuser verlassen

Die vom Monsunregen ins Rutschen gebrachten Erdmassen hatten das Dorf in der Kommune Paung am Freitag getroffen. Im gesamten Bundesstaat Mon mussten nach UN-Angaben mehr als 7000 Menschen ihre Häuser verlassen.

Die Wassermassen spülten Häuser und Schulen weg, blockierten Straßen und setzten ganze Dörfer unter Wasser. Im ganzen Land hätten mittlerweile mehr als 38 000 Menschen Zuflucht in Notunterkünften gesucht, erklärte das UN-Büro zur Koordination humanitärer Hilfe.

RND/AP