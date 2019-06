Hannover

Statt mit einer neuen Herzballade überrascht Adele ( 31) nach der Trennung von Simon Konecki (45) mit einer Verwandlung. Sie habe knapp sieben Kilo abgenommen, berichten britische Medien – und feiert derzeit ihr Leben!

Laut der Zeitung „The Sun“ soll die Sängerin Unterstützung von Ayda Fields (40), Ehefrau von Robbie Williams (45), bekommen haben. Das Pilates-Reformer-Training helfe Adele, ihrer Traumfigur immer näher zu kommen. Ihr neues Ich präsentierten die „ Spice Girls“ auf Instagram, nachdem die „Hello“-Sängerin ein Konzert der Girlband in Wembley besucht hatte. Auf dem Foto fällt sofort auf: Das Gesicht von Adele ist deutlich schmaler. Unter ihrem Post schrieb die Band: „Danke, dass du letzte Nacht mit uns gefeiert hast. Wir lieben dich!“

Adele wird zur Partymaus

Auch ansonsten genießt die Sängerin das Leben – Feiern scheint Adeles momentane Leidenschaft zu sein. Vergangenen Monat wurde Adele auf einer Party in Los Angeles gesichtet, laut „The Sun“ rappte sie dort den Part von Nicki Minaj im Hit „Monster“ von Kanye West. Auch mit Jennifer Lawrence war sie laut „The Sun“ in New York feiern. „Adele amüsiert sich und sieht das momentan als ihre Priorität, zusammen mit der Tatsache, dass sie für Angelo eine gute Mutter ist“, sagte ein Insider gegenüber der Zeitung. Vor allem die Gewichtsabnahme tue der Sängerin gut. Sie führe nun einen neuen Lebensstil.

Trennung von ihrem Mann Simon Konecki

Adele scheint die Trennung von Ehemann Simon Konecki gut verkraftet zu haben. Acht Jahre verbrachte Adele an der Seite Koneckis. Im April bestätigte Adeles Sprecher Benny Tarantini die Trennung gegenüber der Nachrichtenagentur AP. Die Sängerin und der 45-Jährige wollen jedoch ihren gemeinsamen Sohn zusammen großziehen. Gegenüber der „US Weekly“ bestätigte Adeles Songwriter Ryan Tedder, dass es der 31-Jährigen wieder sehr gut gehe.

Von RND/cw