Nach Großbrand: Gebäude brennt innerhalb von 24 Stunden erneut

In Bremen hat es in innerhalb von 24 Stunden zwei Bränden in einem Gebäude gegeben. Wie ein Feuerwehrsprecher am Freitagmorgen bestätigte, fing das zuvor bereits völlig ausgebrannte Gebäude in der Nacht erneut Feuer. Verletzt wurde niemand.

50 Helfer löschen ersten Brand

Schon in der Nacht zu Donnerstag hatten rund 50 Einsatzkräfte einen Großbrand in dem Haus in Oberneuland gelöscht. Teile des Gebäudes waren während der Löscharbeiten eingestürzt. Angaben der Feuerwehr zufolge steht das Gebäude seit mehreren Jahr leer. Wie schon in der Nacht zu Donnerstag stand das Haus auch in der vergangenen Nacht erneut in Vollbrand. Die Brandursache war am frühen Morgen noch völlig unklar. Brandstiftung konnte der Feuerwehrsprecher nicht ausschließen. Die Ermittlungen dauern an.

RND/dpa