Offenbach

Nach einem vielerorts regnerischen Wochenende steigen ab Mittwoch die Chancen auf sommerliche Temperaturen und Sonnenschein. Laut Vorhersage des Deutschen Wetterdienstes (DWD) in Offenbach vom Samstag bringt Tief "Bernd" am Sonntag in weiten Teilen des Landes noch einmal Regen, Gewitter und kräftigen Wind. Im Süden wird es über 30 Grad warm, im Norden dagegen maximal 24 Grad.

Zum Wochenbeginn pendeln sich die Temperaturen dann auf ein "für die Jahreszeit übliches Niveau zwischen 19 und 26 Grad" ein. Dazu gibt es am Montag und vor allem am Dienstag im Süden und Südosten teils starken Regen und Gewitter; im Nordosten überwiegt Sonnenschein. An der Nordsee ist mit Schauern zu rechnen.

Ab Mittwoch wende sich das Blatt, verspricht DWD-Meteorologe Simon Trippler. Mit zunehmendem Hochdruckeinfluss bleibt es in Deutschland - von den Küsten abgesehen - weitgehend trocken, und es gibt auch viel Sonnenschein. Die Temperaturen steigen auf Höchstwerte von 20 bis 28 Grad.