Rostock

Nach dem Fund eines toten Säuglings in Rostock-Lichtenhagen hat die Polizei am Sonntagnachmittag eine 26 Jahre alte Frau festgenommen. Es handle sich wohl um die Mutter des Babys, sagte Harald Nowack, der Sprecher der Rostocker Staatsanwaltschaft, der Deutschen Presse-Agentur. Sie sei zunächst in ein Krankenhaus gebracht worden.

Lesen Sie auch: Nackte Babyleiche am Straßenrand: Rostock unter Schock

Eine Fußgängerin hatte die unbekleidete Babyleiche am Samstagnachmittag gefunden und die Polizei gerufen. Der ebenfalls verständigte Notarzt konnte aber nur noch den Tod des Babys feststellen. Nach Angaben von Nowack wohnt die festgenommene 26-Jährige unweit vom Fundort der Babyleiche.

Von RND/dpa